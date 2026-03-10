Vreme danas: Sunčano i toplo, do 20 stepeni

Vremenska prognoza za utorak, 10. mart. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Prognoza za narednih sedam dana

Sunčano i toplo vreme za ovaj period godine. Sredinom dana i posle podne, uz dnevni razvoj oblačnosti na zapadu i jugozapadu Srbije ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Temperatura od minus dva do 20 stepeni. Nakon prohladnog jutra, u toku dana sunčano, vetrovito i relativno toplo. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.