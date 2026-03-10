Vreme danas: Sunčano i toplo, do 20 stepeni

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Vreme danas: Sunčano i toplo, do 20 stepeni

Vremenska prognoza za utorak, 10. mart. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Prognoza za narednih sedam dana

Sunčano i toplo vreme za ovaj period godine. Sredinom dana i posle podne, uz dnevni razvoj oblačnosti na zapadu i jugozapadu Srbije ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Temperatura od minus dva do 20 stepeni. Nakon prohladnog jutra, u toku dana sunčano, vetrovito i relativno toplo. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Vreme danas: Ujutru ponegde mraz, tokom dana od 15 do 20 stepeni

Vreme danas: Ujutru ponegde mraz, tokom dana od 15 do 20 stepeni

Nedeljnik pre 1 sat
Ujutru slab mraz, tokom dana sunčano i toplije

Ujutru slab mraz, tokom dana sunčano i toplije

Glas Zaječara pre 1 sat
U Srbiji danas do 20 stepeni

U Srbiji danas do 20 stepeni

NIN pre 58 minuta
Slab mraz ujutro, pretežno sunčano i toplije tokom dana

Slab mraz ujutro, pretežno sunčano i toplije tokom dana

Insajder pre 2 sata
Prohladno jutro, ali tokom dana i do 20 stepeni: Sunčano i toplo vreme širom Srbije

Prohladno jutro, ali tokom dana i do 20 stepeni: Sunčano i toplo vreme širom Srbije

Glas juga pre 2 sata
I danas pretežno sunčano, vetrovito, do 20 stepeni

I danas pretežno sunčano, vetrovito, do 20 stepeni

N1 Info pre 3 sata
Ujutru ponegde mraz, tokom dana od 15 do 20 stepeni

Ujutru ponegde mraz, tokom dana od 15 do 20 stepeni

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatVremenska prognozavestivremedruštvo

Svet, najnovije vesti »

Rusija spremna da ponovo sarađuje sa evropskim kupcima energenata

Rusija spremna da ponovo sarađuje sa evropskim kupcima energenata

Mašina pre 33 minuta
BLOG UŽIVO: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Održana javna zakletva vernosti novom ajatolahu

BLOG UŽIVO: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Održana javna zakletva vernosti novom ajatolahu

Insajder pre 3 minuta
Cena nafte opala, Tramp preti Iranu: 'Čekaju vas vatra i oganj'

Cena nafte opala, Tramp preti Iranu: 'Čekaju vas vatra i oganj'

BBC News pre 18 minuta
Ovo je uslov Iran za slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz

Ovo je uslov Iran za slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz

Danas pre 8 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

RTV pre 38 minuta