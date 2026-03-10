Đedović Handanović: Srbija želi da bude deo nuklearne renesanse

Vreme pre 27 minuta
Đedović Handanović: Srbija želi da bude deo nuklearne renesanse

Srbija bi do 2032. trebalo da ima dovoljno kapaciteta za izbor tehnologije i izgradnju, tako da oko 2040. može da ima nuklearnu elektranu na mreži. Srbija želi da bude deo nuklearne renesanse, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je na Nuklearnom samitu u Parizu da Srbija u predstojećoj eri električne energije želi da bude deo nuklearne renesanse koja se dešava u svetu kroz partnerstva, nove tehnologije i održivi razvoj. Istakla da je Srbiji za razvoj ekonomije, novih tehnologija i veštačke inteligencije potrebno više električne energije i da to znači da je nuklearna elektrana državi potrebna do 2040. godine kako bi
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Đedović Handanović objavila novi nuklearni plan za Srbiju: Evo šta je dogovoreno u Parizu

Đedović Handanović objavila novi nuklearni plan za Srbiju: Evo šta je dogovoreno u Parizu

Mondo pre 17 minuta
Fon der Lajen i Makron pozvali EU na veću upotrebu nuklearne energije

Fon der Lajen i Makron pozvali EU na veću upotrebu nuklearne energije

B92 pre 2 minuta
Srbija najavila izgradnju nuklearne elektrane do 2040. godine

Srbija najavila izgradnju nuklearne elektrane do 2040. godine

Serbian News Media pre 1 sat
Ministarka energetike u Parizu: Želimo da budemo deo nuklearne renesanse

Ministarka energetike u Parizu: Želimo da budemo deo nuklearne renesanse

Biznis.rs pre 1 sat
Đedović: Srbija će do 2032. izabrati tehnologiju i početi gradnju nuklearne elektrane

Đedović: Srbija će do 2032. izabrati tehnologiju i početi gradnju nuklearne elektrane

Insajder pre 1 sat
Đedović Handanović: Srbija želi da bude deo nuklearne renesanse

Đedović Handanović: Srbija želi da bude deo nuklearne renesanse

Nova ekonomija pre 1 sat
Đedović Handanović u Parizu: Želimo da budeo deo nuklearne renesanse, potrebna nam je nuklearna elektrana do 2040. godine

Đedović Handanović u Parizu: Želimo da budeo deo nuklearne renesanse, potrebna nam je nuklearna elektrana do 2040. godine

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzboriPariz

Svet, najnovije vesti »

Pucnji ispaljeni na Konzulat SAD u Kanadi

Pucnji ispaljeni na Konzulat SAD u Kanadi

Danas pre 8 minuta
BLOG UŽIVO: U napadima na Teheran od početka rata najmanje 460 ljudi ubijeno; Laridžani uputio novo upozorenje u vezi sa…

BLOG UŽIVO: U napadima na Teheran od početka rata najmanje 460 ljudi ubijeno; Laridžani uputio novo upozorenje u vezi sa Ormuskim moreuzom nakon Trampove pretnje

Insajder pre 17 minuta
Mađarski parlament usvojio rezoluciju protiv podrške Kijevu

Mađarski parlament usvojio rezoluciju protiv podrške Kijevu

Sputnik pre 17 minuta
Fico: Hrvati prave problem, ali dogovor o ruskoj nafti moguć, „Družba“ mora ponovo da radi

Fico: Hrvati prave problem, ali dogovor o ruskoj nafti moguć, „Družba“ mora ponovo da radi

Sputnik pre 17 minuta
Profesor Erdi Ozturk: Turska bi da se drži podalje od rata - ali ako se poveća broj raketa, odgovor će biti oštar

Profesor Erdi Ozturk: Turska bi da se drži podalje od rata - ali ako se poveća broj raketa, odgovor će biti oštar

N1 Info pre 7 minuta