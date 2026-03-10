Đedović Handanović: Srbija želi da bude deo nuklearne renesanse

Srbija bi do 2032. trebalo da ima dovoljno kapaciteta za izbor tehnologije i izgradnju, tako da oko 2040. može da ima nuklearnu elektranu na mreži. Srbija želi da bude deo nuklearne renesanse, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je na Nuklearnom samitu u Parizu da Srbija u predstojećoj eri električne energije želi da bude deo nuklearne renesanse koja se dešava u svetu kroz partnerstva, nove tehnologije i održivi razvoj. Istakla da je Srbiji za razvoj ekonomije, novih tehnologija i veštačke inteligencije potrebno više električne energije i da to znači da je nuklearna elektrana državi potrebna do 2040. godine kako bi