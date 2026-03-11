Luka Dončić potvrdio raskid sa Anamarijom Goltes: "Borim se za starateljstvo nad ćerkama"

B92 pre 1 sat
Luka Dončić potvrdio raskid sa Anamarijom Goltes: "Borim se za starateljstvo nad ćerkama"

Luka Dončić okončao je ljubavnu vezu sa svojom verenicom Anamarijom Goltes i vodi pravnu bitku za starateljstvo nad njihove dve ćerke, potvrdila je zvezda Los Angeles Lakers za ESPN.

NBA zvezda Luka Dončič je sada i javno potvrdio spekulacije da se rastao sa verenicom sa kojom je 12 godina u vezi, iz koje imaju dve ćerke, Gabrijelu i Oliviju. "Volim svoje ćerke više od ičega. Činio sam sve što mogu da budu sa mnom u SAD tokom sezone, ali to nije bilo moguće. Nedavno sam doneo tešku odluku o raskidu svoje veze. Sve što radim je za sreću svojih ćerki. Uvek ću se boriti da budem sa njima i pružim im najbolji mogući život", rekao je Slovenac za
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Rekord karijere Kamerona Pejna: Bivši košarkaš Partizana doneo Filadelfiji pobedu nakon preokreta!

Rekord karijere Kamerona Pejna: Bivši košarkaš Partizana doneo Filadelfiji pobedu nakon preokreta!

Hot sport pre 6 minuta
(VIDEO) Kem Pejn šutirao 8/8 za tri! „Svaka čast Adebaju, ali…“

(VIDEO) Kem Pejn šutirao 8/8 za tri! „Svaka čast Adebaju, ali…“

Sport klub pre 36 minuta
Ništa nije važnije od dece: Dončić priznao da je veridba raskinuta – sada se bori za starateljstvo!

Ništa nije važnije od dece: Dončić priznao da je veridba raskinuta – sada se bori za starateljstvo!

Hot sport pre 1 sat
Ko je misteriozna Dončićeva verenica: Zvala policiju kad je Luka hteo da odvede dete, zbog prevare ga ostavila i sada o borbi…

Ko je misteriozna Dončićeva verenica: Zvala policiju kad je Luka hteo da odvede dete, zbog prevare ga ostavila i sada o borbi za starateljstvo svi pišu

Nova pre 1 sat
Dončić govorio o borbi za starateljstvo, pa upisao tripl-dabl

Dončić govorio o borbi za starateljstvo, pa upisao tripl-dabl

Sport klub pre 1 sat
Upoznajte anamariju - lepoticu sa kojom je Dončić raskinuo veridbu! Upoznao ju je sa 12 godina, a sada se sa njom bori za…

Upoznajte anamariju - lepoticu sa kojom je Dončić raskinuo veridbu! Upoznao ju je sa 12 godina, a sada se sa njom bori za starateljstvo nad ćerkama!

Kurir pre 2 sata
Ko je Anamarija Goltes? Verenica ostavila Dončića čim se porodila, priča se o preljubi

Ko je Anamarija Goltes? Verenica ostavila Dončića čim se porodila, priča se o preljubi

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBA

Sport, najnovije vesti »

Konferencije u Evroligi i gde će Zvezda i Partizan?!

Konferencije u Evroligi i gde će Zvezda i Partizan?!

Sportske.net pre 1 minut
Rekord karijere Kamerona Pejna: Bivši košarkaš Partizana doneo Filadelfiji pobedu nakon preokreta!

Rekord karijere Kamerona Pejna: Bivši košarkaš Partizana doneo Filadelfiji pobedu nakon preokreta!

Hot sport pre 6 minuta
Istorija: Čudesni Adebajo postigao 83 poena i prestigao Kobija

Istorija: Čudesni Adebajo postigao 83 poena i prestigao Kobija

Vesti online pre 6 minuta
Vilagoš i Stanić na Kupu Evrope! Adriana poručila: Volela bih da otvorim sezonu rezultatom preko 63 metra!

Vilagoš i Stanić na Kupu Evrope! Adriana poručila: Volela bih da otvorim sezonu rezultatom preko 63 metra!

Kurir pre 1 minut
Da li su penali za Vojvodinu protiv Partizana opravdano dosuđeni?! FSS se oglasio i stavio tačku na ovu priču!

Da li su penali za Vojvodinu protiv Partizana opravdano dosuđeni?! FSS se oglasio i stavio tačku na ovu priču!

Kurir pre 1 minut