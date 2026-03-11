Luka Dončić potvrdio raskid sa Anamarijom Goltes: "Borim se za starateljstvo nad ćerkama"

Luka Dončić okončao je ljubavnu vezu sa svojom verenicom Anamarijom Goltes i vodi pravnu bitku za starateljstvo nad njihove dve ćerke, potvrdila je zvezda Los Angeles Lakers za ESPN.

NBA zvezda Luka Dončič je sada i javno potvrdio spekulacije da se rastao sa verenicom sa kojom je 12 godina u vezi, iz koje imaju dve ćerke, Gabrijelu i Oliviju. "Volim svoje ćerke više od ičega. Činio sam sve što mogu da budu sa mnom u SAD tokom sezone, ali to nije bilo moguće. Nedavno sam doneo tešku odluku o raskidu svoje veze. Sve što radim je za sreću svojih ćerki. Uvek ću se boriti da budem sa njima i pružim im najbolji mogući život", rekao je Slovenac za