Rat u Ormuskom moreuzu, puštene rekordne rezerve nafte

Međunarodna agencija za energiju (IEA) je, objavljujući „najveće ikada“ puštanje 400 miliona barela nafte, saopštila da su njene 32 zemlje članice jednoglasno glasale za ovaj potez.

„Izazovi na tržištu nafte sa kojima se suočavamo su bez presedana po razmerama, stoga mi je veoma drago što su zemlje članice IEA odgovorile hitnom kolektivnom akcijom neviđenih razmera“, kaže izvršni direktor IEA Fatih Birol.

IEA je šesti put odobrila koordinisano puštanje zaliha nafte, nakon što je to prethodno učinila 1991, 2005, 2011. i dva puta 2022. godine, navode.

Vest dolazi u danu kada je Iran rekao da je njegova politika recipročnih udara „završena“ i da će od sada biti „udar za udarom“.

Teheran „neće dozvoliti ni jednom litru nafte“ da prođe kroz Ormuski moreuz do SAD, Izraela i njihovih partnera, rekao je portparol teheranskog štaba vojne komande Ebrahim Zolfakari.

„Spremite se da barel nafte bude na 200 dolara jer cena nafte zavisi od regionalne bezbednosti koju ste destabilizovali“, dodaje portparol.

Američki predsednik Donald Tramp je prethodno zapretio Iranu da će se suočiti sa „vatrom, smrću i ognjem" ako na bilo koji način pokuša da poremeti plovidbu kroz Ormuski moreuz, jedan od najznačajnijih za prevoz nafte.

Dan posle upozorenja, Amerikanci tvrde da su potopili 16 iranskih brodova koji su postavljali mine u moreuzu u nameri da spreče plovidbu ovim putem.

Centralna komanda SAD je objavila snimke, kako kažu, nekoliko iranskih ratnih brodova uništenih u američkim napadima.

Načelnik Združenog generalštaba američkih oružanih snaga, general Den Kejn, rekao je ranije novinarima da je uništavanje iranske mornarice jedan od tri ključna cilja operacije „Epski bes“.

U međuvremenu su tri komercijalna broda oštećena „nepoznatim projektilima“ u tom području.

Jedan od ta tri broda plovio je pod tajlandskom zastavom.

Tajlandska mornarica je saopštila da su brodu bila 23 tajlandska člana posade od kojih je 20 spasila omanska mornarica, a „u procesu je spasavanja“ preostale trojice.

Brod je napadnut nekoliko sati pošto je isplovio iz luke Kalifa, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

US Central Command Amerikanci tvrde da su potopili 16 iranskih brodova, zaduženih za miniranje Ormuskog moreuza

Dok traje sukob u Ormuskom moreuzu, Izrael je nastavio da gađa Iran, ali i Liban, a BBC dopisnica javlja da je pogođena stambena zgrada u centru Bejruta.

Izraelska vojna komanda saopštila je da je 11. marta gađala nekoliko meta povezanih sa vojno-političkom grupom Hezbolah u Bejrutu.

Navodi se da su mete bile komandni centri i skladišta oružja Hezbolaha, koji je saveznik Irana, ali nije pomenut napad u centralnom delu grada u kojem je pogođena stambena zgrada.

WAEL HAMZEH/EPA/Shutterstock Zgrada u Bejrutu teško je oštećena u izraelskom napadu 11. marta

Iran je uzvratio novim napadima na zemlje u regionu - Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein i Kuvajt.

U jednom od takvih napada 11. marta, dva drona su pala blizu aerodroma u Dubaiju, ranivši četvoro ljudi.

Saopšteno je i da se vazdušni saobraćaj nesmetano obavlja.

Iran je i ranije lansirao rakete i dronove na Dubai.

Rojters javlja da su se u Bahreinu čule četiri jake eksplozije i da su se prethodno oglasile sirene za uzbunu.

Španija je objavila da povlači ambasadora iz Izraela, samo nekoliko dana posle odbijanja podrške te zemlje američko-izraelskoj vojnoj akciji protiv Irana.

Pogledajte video: Raniji napad Irana na aerodrom u Dubaiju

'Modžtaba Hamnei je ranjen': zvaničnik

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei lakše je ranjen, rekao je iranski zvaničnik Rojtersu 11. marta.

Zvaničnik nije dao detalje o tome kada je ranjen niti zašto nije dao nikakvu javnu izjavu javnosti otkako je pre tri dana imenovan za novog vođu.

Prethodno je sin iranskog predsednika Masuda Pezeškijana rekao da je Hamnei „živ" da je „na bezbednom“.

Jusef Pezeškijan je na kanalu aplikacije Telegram napisao da je „čuo izveštaje“ da je vrhovni vođa ranjen.

„Pitao sam nekoliko prijatelja koji imaju relevantne kontakte i oni su mi rekli: 'Milošću Božjom, on je bezbedan, živ je'“, objavio je Pezeškijan.

Državna televizija je 56-godišnjeg Hamneija nazvala „ranjenim veteranom ramazanskog rata", ali nije konkretno navela kakve je povrede zadobio, preneo je Gardijan.

Pozivajući se na neimenovane iranske i izraelske zvaničnike, Njujork tajms je objavio da je Modžtaba Hamnei ranjen prvog dana izraelsko-američkih napada na Teheran 28. februara.

U tom napadu je ubijen njegov otac, dosadašnji vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei.

Modžtaba Hamnei je svestan i nalazi se na dobro zaštićenoj lokaciji sa ograničenom komunikacijom, rekli su za Njujork tajms trojica iranskih zvaničnika.

Dva izraelska vojna zvaničnika rekla su da su dobila informacije o ranjavanju Modžtabe Hamneija i pre njegovog imenovanja za novog iranskog lidera.

Jedna od naznaka o Hamneijevom stanju su pominjanja na državnoj televiziji i državnoj novinskoj agenciji IRNA, koji ga nazivaju „ranjenim ratnim veteranom“, dodaje američki medij.

Međutim, okolnosti povreda i njihova težina ostaju nejasne.

Modžtaba Hamnei je 8. marta imenovan za novog vrhovnog vođu Irana, ali on od tada nije dao nikakvu izjavu niti se pojavio u javnosti.

Pogledajte video o Modžtabi Hamneiju

'Iran trpi teške gubitke', tvrde Amerikanci

Američki državni sekretar za odbranu Pit Hegset izjavio je 10. marta da snage SAD i Izraela nastavljaju „veoma efikasne" napade na Iran zbog čega Teheran koristi sve manje raketa i dronova.

„Iran je usamljen i suočava se sa teškim gubicima", tvrdi Hegset.

Iz Irana uzvraćaju da se ne plaše „bezvrednih pretnji“, a Trampu poručuju: „Budite oprezni, da ne budete eliminisani“.

Od početka rata 28. februara, poginulo je više od 1.300 ljudi u Iranu, među kojima i 206 dece i žena, tvrde u Teheranu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je cilj američko-izraelskih vazdušnih napada „oslobađanje iranskog naroda tiranije trenutnog režima", ali da je „na kraju krajeva, to na Irancima“.

„Nema sumnje da dosadašnjim akcijama lomimo kosti, a i dalje smo aktivni“, objavio je na društvenoj mreži Iksu.

Međutim, Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova, negira da su izraelsko-američke snage ostvarile bilo kakve ciljeve.

„Ne mislim da imaju neki realan cilj u svojoj glavi“, rekao je u intervjuu PBS-u.

Pogledajte video: Američka raketa pogodila vojnu bazu u blizini škole u Iranu - BBC analiza

Ormuski moreuz i cena nafte

Svetske cene nafte opale su nakon što su 9. marta u jednom trenutku skočile na skoro 120 dolara po barelu, što je najviše od 2022. godine, posle početka rusko-ukrajinskog rata.

Cena nafte je 11. marta iznosila 89 dolara po barelu.

Tramp je izneo i oštru pretnju Iranu da će se suočiti sa „smrću, vatrom i ognjem" ako Teheran poremeti plovidbu u Ormuskom moreuzu.

Iran je uzvratio da neće dozvoliti izvoz „litra nafte“ iz regiona ako američko-izraelski napadi budu nastavljeni.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da će svaka arapska ili evropska zemlja koja protera izraelske i američke ambasadore sa svoje teritorije dobiti neograničen prolaz kroz Ormuski moreuz od 10. marta, javili su iranski državni mediji.

Kroz ovaj moreuz, širok oko 34 kilometra, prolazi gotovo petina svetske ponude nafte, što ga čini ključnim i visokorizičnim uskim grlom za globalna tržišta.

„Gađaćemo Iran 20 puta jače nego do sada ako učini bilo šta što bi zaustavilo protok nafte kroz Ormuski moreuz", poručio je Tramp 9. marta.

„Pored toga, uništićemo mete zbog čega će Iranu biti praktično nemoguće da se ponovo izgradi kao nacija.

„Smrt, vatra i bes će vladati nad njima, ali se nadam i molim da se to ne dogodi", napisao je Tramp u objavi na njegovoj društvenoj mreži Istina ( Truth Social ).

Tramp je naglasio da je to „poklon Sjedinjenih Američkih Država Kini i svim onim zemljama koje intenzivno koriste Ormuski moreuz".

„Nadam se da će taj gest biti zaista cenjen", poručio je Tramp.

Iranci u Teheranu kažu da su „u potpunom mraku“ posle jakih udara u noći između 9. i 10. marta.

„Udarali su baš jako, u našoj kući se vide pukotine u zidovima.

„Ne možemo oči da sklopimo na miru", rekao je muškarac za BBC na persijskom.

Žena iz Teherana je rekla da se „svakih nekoliko sati čuju eksplozije“, dok jedan muškarac dodaje da su se u jednom trenutku napadi bili „na po 20 minuta“.

Slično opisuju i stanovnici obližnjeg Karadža.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan reagovao je povodom dejstva vojnih snaga te zemlje, koje su 9. marta presrele rakete iz Irana.

Kršenje turskog vazdušnog prostora „ne može se opravdati“, rekao je Erdogan i dodao da napadi na zemlje u regionu nikome ne pomažu.

U telefonskom razgovoru sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, Erdogan je rekao da Turska pokušava da otvori vrata diplomatiji kako bi pomogla da se rat okonča.

Izrael je nastavio napade na jug Libana, gde je od početka rata 2. marta ubijeno više od 400 ljudi, a raseljeno skoro pola miliona.

Liban je uvučen u sukob pošto je Hezbolah lansirao rakete na Izrael u znak podrške Iranu.

Džozef Aun, predsednik Libana, pozvao je na direktne razgovore sa Izraelom o „trajnim aranžmanima za bezbednost i stabilnost na našim granicama“, dok je optužio Hezbolah za izdaju zemlje.

Optužio je Izrael da „ne pokazuje poštovanje prema međunarodnim ni zakonima rata“.

Izrael je odbio pozive na primirje da bi se nastavili pregovori.

Od početka sukoba, Iran je uzvraćao, gađajući Izrael, ali i zemlje u Persijskom zalivu, najviše Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein i Katar.

BBC Napadi Irana na zemlje u Persijskom zalivu

