NBS upozorava na firmu koja neovlašćeno nudi pozajmice

Forbes pre 1 sat  |  Agencije
NBS upozorava na firmu koja neovlašćeno nudi pozajmice

Narodna banka Srbije (NBS) upozorila je danas građane da se ne zadužuju kod privrednog društva koje se na društvenim mrežama oglašava kao Imperial d.o.o, jer se neovlašćeno bavi poslovima odobravanja kredita.

Prema informacijama NBS, to privredno društvo se na društvenoj mreži Fejsbuk oglašava pod imenom Imperial d.o.o, a neovlašćeno nudi pozajmice za zaposlene i nezaposlene u iznosu od 1.000 do 50.000 evra, i to samo uz ličnu kartu. Narodna banka navela je u saopštenju da to privredno društvo ne poseduje dozvolu za rad koju ona izdaje, pa time ne može ni da kontroliše njegovo poslovanje. „Narodna banka Srbije vrši kontrolu poslovanja banaka i drugih finansijskih
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

NBS upozorila: Ovoj firmi nemojte da verujete; "Kontaktirajte MUP"

NBS upozorila: Ovoj firmi nemojte da verujete; "Kontaktirajte MUP"

B92 pre 11 minuta
Krediti „na reč“ preko Fejsbuka - Laka pozajmica može skupo da vas košta

Krediti „na reč“ preko Fejsbuka - Laka pozajmica može skupo da vas košta

Kamatica pre 1 sat
Firma na Fejsbuku nudi kredite do 50.000 evra, iz Narodne banke apeluju na građane da se ne zadužuju

Firma na Fejsbuku nudi kredite do 50.000 evra, iz Narodne banke apeluju na građane da se ne zadužuju

Newsmax Balkans pre 1 sat
Narodna banka: Ne uzimajte kredite od firme koja se predstavlja kao Imperial DOO

Narodna banka: Ne uzimajte kredite od firme koja se predstavlja kao Imperial DOO

N1 Info pre 51 minuta
NBS upozorava građane da se ne zadužuju kod privrednog društva „Imperial“ jer neovlašćeno nudi pozajmice

NBS upozorava građane da se ne zadužuju kod privrednog društva „Imperial“ jer neovlašćeno nudi pozajmice

Danas pre 36 minuta
Važno upozorenje NBS građanima: „Ne uzimajte pozajmice kod neproverenih firmi!“

Važno upozorenje NBS građanima: „Ne uzimajte pozajmice kod neproverenih firmi!“

Dnevnik pre 1 sat
Upozorenje Narodne banke Srbije: Firma Imperial d.o.o. neovlašćeno nudi kredite na Fejsbuku

Upozorenje Narodne banke Srbije: Firma Imperial d.o.o. neovlašćeno nudi kredite na Fejsbuku

Insajder pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiNBSNarodna BankaFacebookNarodna Banka SrbijeFejsbukKredit

Ekonomija, najnovije vesti »

Vojni analitičar: Od koga Srbija kupuje najviše oružja i kome ga prodaje?

Vojni analitičar: Od koga Srbija kupuje najviše oružja i kome ga prodaje?

Nova ekonomija pre 11 minuta
Zlatibor dobija reciklažno dvorište - Na više od 20.000 m 2 građani će moći da odlažu 13 vrsta otpada

Zlatibor dobija reciklažno dvorište - Na više od 20.000 m 2 građani će moći da odlažu 13 vrsta otpada

Ekapija pre 10 minuta
U izradi poseban plan letenja zbog štrajka pilota! Lufthanza: Neshvatljiv postupak u trenutku neizvesnosti zbog rata u Iranu

U izradi poseban plan letenja zbog štrajka pilota! Lufthanza: Neshvatljiv postupak u trenutku neizvesnosti zbog rata u Iranu

Blic pre 11 minuta
Islandska ministarka kaže da bi njena zemlja mogla da postane 28. članica EU

Islandska ministarka kaže da bi njena zemlja mogla da postane 28. članica EU

Serbian News Media pre 1 minut
Pooštrene kontrole u poljoprivredi: Podsticaji samo za one koji stvarno obrađuju zemlju

Pooštrene kontrole u poljoprivredi: Podsticaji samo za one koji stvarno obrađuju zemlju

Serbian News Media pre 11 minuta