NBS upozorava na firmu koja neovlašćeno nudi pozajmice

Narodna banka Srbije (NBS) upozorila je danas građane da se ne zadužuju kod privrednog društva koje se na društvenim mrežama oglašava kao Imperial d.o.o, jer se neovlašćeno bavi poslovima odobravanja kredita.

Prema informacijama NBS, to privredno društvo se na društvenoj mreži Fejsbuk oglašava pod imenom Imperial d.o.o, a neovlašćeno nudi pozajmice za zaposlene i nezaposlene u iznosu od 1.000 do 50.000 evra, i to samo uz ličnu kartu. Narodna banka navela je u saopštenju da to privredno društvo ne poseduje dozvolu za rad koju ona izdaje, pa time ne može ni da kontroliše njegovo poslovanje. „Narodna banka Srbije vrši kontrolu poslovanja banaka i drugih finansijskih