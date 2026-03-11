Narodna banka upozorava: Ne zadužujte se kod firme koja se oglašava kao „Imperial d.o.o.“ na Fejsbuku

Narodna banka Srbije (NBS) upozorila je danas građane da se ne zadužuju kod privrednih društava koja se neovlašćeno bave poslovima odobravanja kredita.

NBS je, kako je istakla u saopštenju, došla do informacija da se privredno društvo koje se na društvenoj mreži Fejsbuk oglašava pod imenom Imperial d.o.o. neovlašćeno bavi poslovima davanja kredita, nudeći pozajmice za zaposlene i nezaposlene u iznosu od 1.000 do 50.000 evra, samo uz ličnu kartu. S tim u vezi, Narodna banka apeluje na sve građane da se ni u kom slučaju ne zadužuju kod ovog privrednog društva, jer ono ne poseduje dozvolu za rad koju izdaje NBS, niti
