Krediti „na reč“ preko Fejsbuka - Laka pozajmica može skupo da vas košta

U vreme kada je sve više građana u potrazi za brzim pozajmicama, stručnjaci upozoravaju da je potrebno biti posebno oprezan prilikom zaduživanja.

Na tržištu se povremeno pojavljuju firme koje nude kredite bez potrebnih dozvola i kontrole nadležnih institucija, zbog čega građani mogu biti izloženi ozbiljnim finansijskim rizicima. Narodna banka Srbije (NBS) upozorila je građane da se ne zadužuju kod privrednih društava koja se neovlašćeno bave poslovima odobravanja kredita. - Došli smo do informacija da se privredno društvo koje se na društvenoj mreži Fejsbuk oglašava pod imenom Imperial d.o.o. neovlašćeno