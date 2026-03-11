Krediti „na reč“ preko Fejsbuka - Laka pozajmica može skupo da vas košta

Kamatica pre 4 sati  |  Kamatica
Krediti „na reč“ preko Fejsbuka - Laka pozajmica može skupo da vas košta

U vreme kada je sve više građana u potrazi za brzim pozajmicama, stručnjaci upozoravaju da je potrebno biti posebno oprezan prilikom zaduživanja.

Na tržištu se povremeno pojavljuju firme koje nude kredite bez potrebnih dozvola i kontrole nadležnih institucija, zbog čega građani mogu biti izloženi ozbiljnim finansijskim rizicima. Narodna banka Srbije (NBS) upozorila je građane da se ne zadužuju kod privrednih društava koja se neovlašćeno bave poslovima odobravanja kredita. - Došli smo do informacija da se privredno društvo koje se na društvenoj mreži Fejsbuk oglašava pod imenom Imperial d.o.o. neovlašćeno
Otvori na kamatica.com

Povezane vesti »

Firma nudi na Fejsbuku kredite do 50.000 evra, iz Narodne banke apeluju na građane da se ne zadužuju

Firma nudi na Fejsbuku kredite do 50.000 evra, iz Narodne banke apeluju na građane da se ne zadužuju

Newsmax Balkans pre 14 minuta
Upozorenje: Ne zadužujte se kod firme koja se neovlašćeno bavi odobravanjem kredita

Upozorenje: Ne zadužujte se kod firme koja se neovlašćeno bavi odobravanjem kredita

Moj Novi Sad pre 1 sat
Narodna banka upozorava: Ne zadužujte se kod firme koja se oglašava kao „Imperial d.o.o.“ na Fejsbuku

Narodna banka upozorava: Ne zadužujte se kod firme koja se oglašava kao „Imperial d.o.o.“ na Fejsbuku

Nedeljnik pre 1 sat
NBS upozorila: Ne uzimajte kredit od firme Imperial d.o.o.

NBS upozorila: Ne uzimajte kredit od firme Imperial d.o.o.

Nova pre 2 sata
NBS upozorila: Ovoj firmi nemojte da verujete; "Kontaktirajte MUP"

NBS upozorila: Ovoj firmi nemojte da verujete; "Kontaktirajte MUP"

B92 pre 3 sata
NBS upozorava na firmu koja neovlašćeno nudi pozajmice

NBS upozorava na firmu koja neovlašćeno nudi pozajmice

Forbes pre 4 sati
Narodna banka: Ne uzimajte kredite od firme koja se predstavlja kao Imperial DOO

Narodna banka: Ne uzimajte kredite od firme koja se predstavlja kao Imperial DOO

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiNBSNarodna BankaFacebookNarodna Banka SrbijeFejsbuk

Ekonomija, najnovije vesti »

Firma nudi na Fejsbuku kredite do 50.000 evra, iz Narodne banke apeluju na građane da se ne zadužuju

Firma nudi na Fejsbuku kredite do 50.000 evra, iz Narodne banke apeluju na građane da se ne zadužuju

Newsmax Balkans pre 14 minuta
Naftaši puštaju rezerve! Stiže najveća količina u istoriji: Na tržište bi moglo da se ulije 400 miliona barela

Naftaši puštaju rezerve! Stiže najveća količina u istoriji: Na tržište bi moglo da se ulije 400 miliona barela

Blic pre 14 minuta
Od biljke koju svi obožavaju zarada i do 7.000 evra po hektaru: Ne traži velika ulaganja, a potražnja za njom velika

Od biljke koju svi obožavaju zarada i do 7.000 evra po hektaru: Ne traži velika ulaganja, a potražnja za njom velika

Kurir pre 9 minuta
Palata nauke i Elektrotehnički fakultet: Besplatna predavanja o tehnologiji koja menja svet

Palata nauke i Elektrotehnički fakultet: Besplatna predavanja o tehnologiji koja menja svet

BizLife pre 9 minuta
Novi most preko Dunava menja sudbinu dva sela: Spajaju se Bačka i Srem, meštani poručuju - Ovo je za nas opstanak

Novi most preko Dunava menja sudbinu dva sela: Spajaju se Bačka i Srem, meštani poručuju - Ovo je za nas opstanak

Kurir pre 14 minuta