Grad mora da spreči da deca završe na ulici, ne da pritiska one koji im pomažu

Mašina pre 2 sata  |  Anastazija Govedarica
Grad mora da spreči da deca završe na ulici, ne da pritiska one koji im pomažu

Povodom vesti da Svratište za decu, u nedostatku novca, više neće moći da radi vikendom, gradonačelnik Beograda je danas izrazio čuđenje što usluge Svratišta koriste deca koja u situaciji ekstremnog siromaštva žive ili „ne daj bože rade za nekoga na ulici“ i istakao da to nije po zakonu. Dok izvršitelji iseljavaju porodice iz jedinih domova, ili se oni ruše bagerima, preko milion građanki i građana Srbije živi u riziku od siromaštva, a ionako niska socijalna pomoć se ukida najugroženijima – podsećamo se

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić vanredno se obratio javnosti zbog vesti da Svratište za decu u Beogradu više neće raditi vikendom nakon 19 godina, zbog finansijskih problema. Svratište za decu u Beogradu je, kako smo pisali na Mašini, licencirana usluga, prepoznata Zakonom o socijalnoj zaštiti, koja za cilj ima unapređenje kvaliteta života dece koja žive ili rade na ulici. Korisnici usluge Svratište su deca uzrasta od 5 do 15 godina koja su, zbog života u
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

"Napadaj, napadaj! Krv, krv!": Aleksandar Šapić sazvao konferenciju kako bi uz uvrede kritikovao medije i opoziciju

"Napadaj, napadaj! Krv, krv!": Aleksandar Šapić sazvao konferenciju kako bi uz uvrede kritikovao medije i opoziciju

Insajder pre 36 minuta
ZLF: Sramno obraćanje Šapića, izneverio građane, nije dostojan da vodi grad

ZLF: Sramno obraćanje Šapića, izneverio građane, nije dostojan da vodi grad

Beta pre 1 sat
Stojmenović: „Gradonačelnik preti najugroženijima umesto da obezbedi sredstva za Svratište i Apoteku Beograd“

Stojmenović: „Gradonačelnik preti najugroženijima umesto da obezbedi sredstva za Svratište i Apoteku Beograd“

Serbian News Media pre 1 sat
ZLF: Sramno obraćanje Šapića, izneverio građane, nije dostojan da vodi grad

ZLF: Sramno obraćanje Šapića, izneverio građane, nije dostojan da vodi grad

Serbian News Media pre 1 sat
Grad Beograd spreman da preuzme brigu o svratištima

Grad Beograd spreman da preuzme brigu o svratištima

Sputnik pre 1 sat
ZLF: Sramno obraćanje Šapića, izneverio građane, nije dostojan da vodi grad

ZLF: Sramno obraćanje Šapića, izneverio građane, nije dostojan da vodi grad

Radio sto plus pre 1 sat
"Najgori gradonačelnik u istoriji Beograda Aleksandar Šapić pred kamerama pretio deci iz Svratišta"

"Najgori gradonačelnik u istoriji Beograda Aleksandar Šapić pred kamerama pretio deci iz Svratišta"

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar ŠapićGradonačelnik Beograda

Društvo, najnovije vesti »

UNS: Neprihvatljivo privođenje fotoreportera u Loznici i ometanje novinara u Čačku

UNS: Neprihvatljivo privođenje fotoreportera u Loznici i ometanje novinara u Čačku

Danas pre 32 minuta
"Napadaj, napadaj! Krv, krv!": Aleksandar Šapić sazvao konferenciju kako bi uz uvrede kritikovao medije i opoziciju

"Napadaj, napadaj! Krv, krv!": Aleksandar Šapić sazvao konferenciju kako bi uz uvrede kritikovao medije i opoziciju

Insajder pre 36 minuta
U Novom Sadu prikupljanje potpisa za puštanje na slobodu Zlatka Kokanovića

U Novom Sadu prikupljanje potpisa za puštanje na slobodu Zlatka Kokanovića

N1 Info pre 11 minuta
Na Novom Beogradu izmene u prevozu od sutra do 22. marta zbog radova u ulici Pariske komune

Na Novom Beogradu izmene u prevozu od sutra do 22. marta zbog radova u ulici Pariske komune

N1 Info pre 46 minuta
Tehnička škola na Siciliji

Tehnička škola na Siciliji

Plus online pre 31 minuta