Grad mora da spreči da deca završe na ulici, ne da pritiska one koji im pomažu

Povodom vesti da Svratište za decu, u nedostatku novca, više neće moći da radi vikendom, gradonačelnik Beograda je danas izrazio čuđenje što usluge Svratišta koriste deca koja u situaciji ekstremnog siromaštva žive ili „ne daj bože rade za nekoga na ulici“ i istakao da to nije po zakonu. Dok izvršitelji iseljavaju porodice iz jedinih domova, ili se oni ruše bagerima, preko milion građanki i građana Srbije živi u riziku od siromaštva, a ionako niska socijalna pomoć se ukida najugroženijima – podsećamo se

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić vanredno se obratio javnosti zbog vesti da Svratište za decu u Beogradu više neće raditi vikendom nakon 19 godina, zbog finansijskih problema. Svratište za decu u Beogradu je, kako smo pisali na Mašini, licencirana usluga, prepoznata Zakonom o socijalnoj zaštiti, koja za cilj ima unapređenje kvaliteta života dece koja žive ili rade na ulici. Korisnici usluge Svratište su deca uzrasta od 5 do 15 godina koja su, zbog života u