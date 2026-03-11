Posle hladnog jutra, danas pretežno sunčano, do 21 stepen

N1 Info pre 2 sata  |  Sara Botić
Posle hladnog jutra, danas pretežno sunčano, do 21 stepen

Do kraja sedmice očekuje nas uglavnom sunčano i za ovaj deo godine natprosečno toplo vreme.

Na području Srbije zadržava se stabilno vreme pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska, pa će narednih dana preovlađivati sunčano i relativno toplo vreme za drugu dekadu marta. U sredu ujutru mestimično slab prizemni mraz, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije moguć je i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata pre podne povremeno i jak, ali će
Vreme danas: Sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 21 stepen

Nedeljnik pre 40 minuta
Sunčano, do 19 stepeni

Infozija pre 1 sat
Vreme danas: Ujutru slab mraz, u toku dana sunčano, do 21 stepen

Vesti online pre 1 sat
Pretežno sunčano i vetrovito

Šabačke novosti pre 2 sata
Ujutru slab mraz, u toku dana sunčano: temperatura do 21 stepen

Newsmax Balkans pre 2 sata
U Srbiji danas i do 21°C: Jutro sa mrazom, a tokom dana pravo proleće

Glas juga pre 1 sat
Dva godišnja doba u danu: Oglasio se RHMZ, razlika u temperaturi šokantna, upaljen meteo alarm, evo i gde

Dnevnik pre 2 sata
Banat

Veče sećanja „Žene u epu, snaga iza junaka"

Veče sećanja „Žene u epu, snaga iza junaka"

Subotica.com pre 10 minuta
PISMA ČITALACA: Opasne ljuljaške na Zelenom polju – Roditelji upozoravaju na nebezbedno igralište! Opasne ljuljaške!?

PISMA ČITALACA: Opasne ljuljaške na Zelenom polju – Roditelji upozoravaju na nebezbedno igralište! Opasne ljuljaške!?

Volim Zrenjanin pre 35 minuta
Očitavanje vodomera u Zrenjaninu i u četiri naseljena mesta je u toku

Očitavanje vodomera u Zrenjaninu i u četiri naseljena mesta je u toku

I Love Zrenjanin pre 50 minuta
Očitavanje vodomera u Zrenjaninu i četiri naseljena mesta je u toku

Očitavanje vodomera u Zrenjaninu i četiri naseljena mesta je u toku

I Love Zrenjanin pre 45 minuta
Najava isključenja struje za 13. mart

Najava isključenja struje za 13. mart

I Love Zrenjanin pre 40 minuta