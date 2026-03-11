Posle hladnog jutra, danas pretežno sunčano, do 21 stepen

Do kraja sedmice očekuje nas uglavnom sunčano i za ovaj deo godine natprosečno toplo vreme.

Na području Srbije zadržava se stabilno vreme pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska, pa će narednih dana preovlađivati sunčano i relativno toplo vreme za drugu dekadu marta. U sredu ujutru mestimično slab prizemni mraz, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije moguć je i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata pre podne povremeno i jak, ali će