SSP: Ministar Lončar otvorio nedovršenu bolnicu u Leskovcu

N1 Info pre 58 minuta  |  Beta
Predsednice leskovačkog odbora opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Jelena Spirić je danas rekla da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar prisustvovao otvaranju "nedovršene bolnice" u Leskovcu jer "pokušava da sakrije raspad zdravstvenog sistema".

Renovirane prostorije Službe urgentne medicine i adaptirana angio-sala Opšte bolnice u Leskovcu svečano su otvorene danas, a prvi pacijenti biće primljeni već sutra, najavljeno je na svečanosti. Spirić je u pisanoj izjavi navela da je rekonstrukcija te bolnice počela 2018. godine, a još nije završena. "Radovi na bolnici u Leskovcu bili su zaustavljeni više od dve godine, jer se u međuvremenu našlo novca za stadion – ali ne i za zdravlje ljudi, iako se više od
