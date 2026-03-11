INTERVJU Raša Nedeljkov o lažnim SNS listama na lokalnim izborima i kriterijumima na osnovu kojih se mogu prepoznati

Programski direktor Crte Raša Nedeljkov u intervjuu za novine “Nova” otkriva na osnovu čega su zaključili da na lokalnim izborima koji se održavaju 29. marta u 10 gradova i opština, ima najmanje 12 lažnih listi iza kojih stoji Srpska napredna stranka.

“Neke opcije se samo niotkuda pojave na izborima i, po pravilu, uzmu manji broj glasova nego što su ‘prikupile’ potpisa podrške za kandidaturu. Videćete i liste određenih nacionalnih manjina u sredinama u kojima nema pripadnika tih naroda”, navodi Nedeljkov i razotkriva i druge mehanizme pomoću kojih vlast, sad već tradicionalno, pokušava da osigura pobedu na izborima. Rekli ste da je CRTA za sad otkrila čak 12 lažnih listi vladajuće stranke na lokalnim izborima,