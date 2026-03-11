Studentski skupovi uoči izbora: Budi glas promene

Bujanovačke pre 1 sat
Studentski skupovi uoči izbora: Budi glas promene

Bujanovac, 11. mart 2026. (foto Studenti u blokadi X) – Studenti u blokadi organizovaće u subotu (14. mart) skupove u mestima u kojima će se krajem marta održati lokalni izbori. “Svaka promena počinje jednim glasom.

Ne čekaj promenu, budi njen glas”, navodi se u objavi “Studenata u blokadi” na mreži X. Skupovi će biti održani od 16 do 19 časova. Najavljeno je da će se skupovi održati u Lučanima, Sevojnu, Boru, Bajinoj Bašti, Aranđelovcu, Knjaževcu, Kuli, Kladovu i Smederevskoj Palanci. Lokalni izbori biće održani 29. marta u devet jedinica lokalne samouprave.
