Rednap: Vratio bih se u Totenhem, ali mislim da se to neće dogoditi

Trener Totenhema Igor Tudor pod velikim je pritiskom posle četiri uzastopna poraza, ali i odluke da u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona protiv Atletiko Madrida, koju je njegova ekipa sinoć izgubila 2:5, posle samo 15 minuta zameni golmana.

Spekuliše se da bi hrvatski trener mogao da dobije otkaz, pošto je ekipa posle 29 kola u Premijer ligi na 16. mestu sa 29 bodova, jednim više od zone ispadanja. Rednap je četiri godine predvodio Totenhem, od 2008. do 2012. godine i predvodio je ekipu do finala Liga kupa. Engleski 79-godišnji trener je bez posla od 2017. godine, kada je predvodio Birmingem siti. “Pitali su me nekoliko puta da li bih se vratio u Totenhem, ali to se verovatno neće desiti, zar ne? Da