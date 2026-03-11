Zaharova:Sukob na Bliskom istoku eskalira, u napadu na Iran oštećen ruski konzulat

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Zaharova:Sukob na Bliskom istoku eskalira, u napadu na Iran oštećen ruski konzulat

MOSKVA - Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je sinoć da sukob na Bliskom istoku nastavlja da eskalira, direktno ili indirektno utičući na interese sve većeg broja država i njihovih civila.

"To je posebno očigledno u činjenici da su strane diplomatske misije i konzularna predstavništva u regionu takođe napadnute, a njihov broj raste", rekla je Zaharova. Ona je izjavila da je 8. marta u iranskom gradu Isfahanu, Generalni konzulat Rusije oštećen usled napada na obližnju kancelariju guvernera istoimene provincije, prenosi Sputnjik. Prozori na poslovnoj zgradi i stanovima su razbijeni, a nekoliko zaposlenih je odbacio eksplozivni talas. Srećom, nije bilo
Insajder pre 1 sat
