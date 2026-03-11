Bokseri Olimpikusa bez greške u Bijelom Polju

Sandžak haber pre 41 minuta
Bokseri Olimpikusa bez greške u Bijelom Polju

Bokseri Olimpikusa bez greške u Bijelom Polju Bokseri novopazarskog Olimpikusa ostvarili su maksimalan učinak na Memorijalu Sanela Martinovića u Bijelom Polju.

Na turniru u Crnoj Gori, koji je bodovan za Balkan open seriju i takmičenja olimpijskih nada, uspešni su bili Zejd Gicić, Eldar Lotinac i Imran Hodžić. Gicić je kod omladinaca težih od 90 kilograma odlukom sudija 5:0 slavio protiv borca Novog Pazara Melvina Hasanovića. Preostala dvojica učenika trenera Dževada Ibrovića nastupila su u uzrastu juniora. Lotinac je u kategoriji do 48 kilograma jednoglasnom odlukom bodovnih arbitara savladao člana Pink Pantera iz Štipa
Otvori na sandzakhaber.net

Pročitajte još

Umesto autobusa taksi vozilo! Užice razvija novi model prevoza "na zahtev" za ruralna naselja (foto)

Umesto autobusa taksi vozilo! Užice razvija novi model prevoza "na zahtev" za ruralna naselja (foto)

Kurir pre 1 sat
Rojters: Hezbolah se vraća gerilskoj strategiji, u očekivanju izraelske kopnene ofanzive

Rojters: Hezbolah se vraća gerilskoj strategiji, u očekivanju izraelske kopnene ofanzive

Danas pre 2 sata
Istraživanje: Novi Pazar među najnepoželjnijim gradovima za život

Istraživanje: Novi Pazar među najnepoželjnijim gradovima za život

Radio sto plus pre 1 dan
SENKE NAD BALKANOM – DVOTOMNO IZDANJE, istinita priča iza najpopularnije serije

SENKE NAD BALKANOM – DVOTOMNO IZDANJE, istinita priča iza najpopularnije serije

Nedeljnik pre 1 dan
Zakazali ferku: Memić nazvao Janičića transvestitom, planiraju da stvari reše van ringa!

Zakazali ferku: Memić nazvao Janičića transvestitom, planiraju da stvari reše van ringa!

Hot sport pre 1 dan
Kako su rangirani gradovi u Srbiji po kvalitetu života?

Kako su rangirani gradovi u Srbiji po kvalitetu života?

Biznis i finansije pre 1 dan
Od politike do OnlyFansa: Bivša državna sekretarka u CG pokrenula profil "Sexy Lawyer" i objavila video iz đakuzija

Od politike do OnlyFansa: Bivša državna sekretarka u CG pokrenula profil "Sexy Lawyer" i objavila video iz đakuzija

Euronews pre 1 dan

Ključne reči

BalkanCrna GoraNovi PazarBorča

Najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,4108 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,4108 dinara

RTV pre 31 minuta
Za američkog papu – američki auto iz njegovog rodnog grada

Za američkog papu – američki auto iz njegovog rodnog grada

Auto blog pre 36 minuta
Balkanac se uselio u najjeftiniji stan koji je našao na oglasima! Evo koliko su mu naplatili 18 kvadrata: Žestoka polemika na…

Balkanac se uselio u najjeftiniji stan koji je našao na oglasima! Evo koliko su mu naplatili 18 kvadrata: Žestoka polemika na mrežama

Blic pre 51 minuta
"Tri dana sa ćerkom na bolničkom lečenju": Mia Borisavljević se oglasila sa Instituta za majku i dete: "Tei je data terapija"…

"Tri dana sa ćerkom na bolničkom lečenju": Mia Borisavljević se oglasila sa Instituta za majku i dete: "Tei je data terapija", devojčica na infuziji (foto)

Blic pre 57 minuta
Bokseri Olimpikusa bez greške u Bijelom Polju

Bokseri Olimpikusa bez greške u Bijelom Polju

Sandžak haber pre 41 minuta