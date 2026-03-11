Bokseri Olimpikusa bez greške u Bijelom Polju Bokseri novopazarskog Olimpikusa ostvarili su maksimalan učinak na Memorijalu Sanela Martinovića u Bijelom Polju.

Na turniru u Crnoj Gori, koji je bodovan za Balkan open seriju i takmičenja olimpijskih nada, uspešni su bili Zejd Gicić, Eldar Lotinac i Imran Hodžić. Gicić je kod omladinaca težih od 90 kilograma odlukom sudija 5:0 slavio protiv borca Novog Pazara Melvina Hasanovića. Preostala dvojica učenika trenera Dževada Ibrovića nastupila su u uzrastu juniora. Lotinac je u kategoriji do 48 kilograma jednoglasnom odlukom bodovnih arbitara savladao člana Pink Pantera iz Štipa