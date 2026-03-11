Komercijalni brodovi na meti dok Iran preti ključnoj energetskoj tranzitnoj tački u Zalivu

Tri broda su oštećena u incidentima u ključnoj pomorskoj arteriji Persijskog zaliva, kroz koju prolazi oko petina globalnih isporuka nafte i gasa, dok je Iran nastavio da izvodi vazdušne napade po Bliskom istoku.

Komercijalni brodovi koji plove pod zastavama Tajlanda, Japana i Maršalskih Ostrva bili su meta nepoznatih projektila kod Ormuskog moreuza, saopštile su u sredu Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO), britanski koordinacioni centar koji prati bezbednosne pretnje komercijalnim brodovima. Iako posle napada nije bilo izveštaja o pogibiji članova posade, UKMTO je savetovao brodovima u Ormuskom moreuzu da "plove s oprezom i prijave svaku sumnjivu