Slobodna Evropa pre 53 minuta
Komercijalni brodovi na meti dok Iran preti ključnoj energetskoj tranzitnoj tački u Zalivu

Tri broda su oštećena u incidentima u ključnoj pomorskoj arteriji Persijskog zaliva, kroz koju prolazi oko petina globalnih isporuka nafte i gasa, dok je Iran nastavio da izvodi vazdušne napade po Bliskom istoku.

Komercijalni brodovi koji plove pod zastavama Tajlanda, Japana i Maršalskih Ostrva bili su meta nepoznatih projektila kod Ormuskog moreuza, saopštile su u sredu Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO), britanski koordinacioni centar koji prati bezbednosne pretnje komercijalnim brodovima. Iako posle napada nije bilo izveštaja o pogibiji članova posade, UKMTO je savetovao brodovima u Ormuskom moreuzu da "plove s oprezom i prijave svaku sumnjivu
BLOG UŽIVO Novi vrhovni vođa ranjen u napadu 28. februara, "nije u stanju" da se obrati javnosti: SAD pogodile fabriku balističkih raketa u Iranu

(BLOG) Objavljene informacije o zdravlju vrhovnog vođe Irana, teretni brodovi pogođeni u Ormuskom moreuzu, Iran najavio napade na banke

Izvor CNN-a: Iranski vrhovni vođa zadobio prelom stopala i lakše povrede prvog dana rata

Iranski ambasador otkrio detalje o ranjavanju ajatolaha! Modžtaba Hamnei preživeo bombardovanje: "Mislim da je u bolnici, ne može da održi govor"

Ako se ovo ostvari, gorivo će postati luksuz: Iran otvoreno objavio rat cenama, moreuz je blokliran

Iranski ambasador na Kipru: Novi vrhovni vođa ranjen u napadu 28. februara, "nije u stanju" da se obrati javnosti

UŽIVO Rat na Bliskom istoku: Eksplozije potresaju Teheran, Iran najavio napade na banke u regionu, Izrael bombardovao Bejrut, EU uvodi sankcije Iranu

Press: Safeta Biševac

Kalas: EU uvodi nove sankcije Iranu

Erupcija vulkana Kilauea izbacila fontane lave do 300 metara, izdato upozorenje

Severna Koreja čestitala Iranu izbor Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog vođu

Raketama i dronovima izvršen napad na američku bazu u Kuvajtu, ranjeno 100 vojnika

