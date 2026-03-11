Novak Đoković izgubio u Indijan Velsu, a onda... Srbin saznao i ovo

Najnovije vesti iz tenisa tiču se ATP turnira u Indijan Velsu, na koji je sa velikim ambicijama stigao i Novak Đoković.

Tanjug/AŠ Željen povratka na staze uspeha koje donose i titule, najbolji srpski teniser je stigao na američku turneju. Mnoge je iznenadio što je u Indijan Velsu rešio da igra i u pojedinačnoj i u dubl konkurenciji, no ta avantura u tandemu sa Grkom Stefanosom Cicipasom je minule noći završena. Njih dvojica su u osmini finala poraženi od Francuza Artura Rinderkneša i Valentina Vašeroa iz Monaka rezultatom 7:6 (7:4), 7:5 za sat i 43 minuta igre. Ali, odmora nema.