Novak Đoković izgubio u Indijan Velsu, a onda... Srbin saznao i ovo

Večernje novosti pre 2 sata
Novak Đoković izgubio u Indijan Velsu, a onda... Srbin saznao i ovo

Najnovije vesti iz tenisa tiču se ATP turnira u Indijan Velsu, na koji je sa velikim ambicijama stigao i Novak Đoković.

Tanjug/AŠ Željen povratka na staze uspeha koje donose i titule, najbolji srpski teniser je stigao na američku turneju. Mnoge je iznenadio što je u Indijan Velsu rešio da igra i u pojedinačnoj i u dubl konkurenciji, no ta avantura u tandemu sa Grkom Stefanosom Cicipasom je minule noći završena. Njih dvojica su u osmini finala poraženi od Francuza Artura Rinderkneša i Valentina Vašeroa iz Monaka rezultatom 7:6 (7:4), 7:5 za sat i 43 minuta igre. Ali, odmora nema.
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Jedini teniser ikada koji je igrao sa Novakom, Rafom i Rodžerom - i najmlađi koji ih je sve pobedio

Jedini teniser ikada koji je igrao sa Novakom, Rafom i Rodžerom - i najmlađi koji ih je sve pobedio

B92 pre 1 sat
"Janik, šta se dešava?": Siner se posvađao sa navijačem usred meča, Italijan ljutito objasnio šta je problem

"Janik, šta se dešava?": Siner se posvađao sa navijačem usred meča, Italijan ljutito objasnio šta je problem

Telegraf pre 1 sat
Britanac pred meč sa Đokovićem: „Najveći svih vremena“

Britanac pred meč sa Đokovićem: „Najveći svih vremena“

Sputnik pre 2 sata
Urnebesan opis Novaka od Cicipasa: Pogledajte zbog čega ga je uporedio sa Ajnštajnom uz snimak VIDEO

Urnebesan opis Novaka od Cicipasa: Pogledajte zbog čega ga je uporedio sa Ajnštajnom uz snimak VIDEO

Nova pre 2 sata
Cicipas uporedio Đokovića sa Ajnštajnom VIDEO

Cicipas uporedio Đokovića sa Ajnštajnom VIDEO

B92 pre 2 sata
Ovo je kvota da Novak Đoković ulazi u četvrtfinale Indijan Velsa: uopšte nije veliki favorit protiv Drejpera

Ovo je kvota da Novak Đoković ulazi u četvrtfinale Indijan Velsa: uopšte nije veliki favorit protiv Drejpera

Telegraf pre 1 sat
Pitali smo ChatGPT šta će biti na meču Đokovića i Drejpera na Indijan Velsu: "Ako bi igrali 100 puta..."

Pitali smo ChatGPT šta će biti na meču Đokovića i Drejpera na Indijan Velsu: "Ako bi igrali 100 puta..."

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisTanjugATPATP turnirIndijan Vels

Sport, najnovije vesti »

Ministar sporta Irana: Ne postoje uslovi pod kojima možemo da učestvujemo na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Ministar sporta Irana: Ne postoje uslovi pod kojima možemo da učestvujemo na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Danas pre 38 minuta
Ministar sporta Irana: Nema uslova za naše učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Ministar sporta Irana: Nema uslova za naše učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu

RTV pre 3 minuta
Sport u dubokoj krizi: Posle vaterpolista i rukometaša, sada i Radnički istupio iz takmičenja

Sport u dubokoj krizi: Posle vaterpolista i rukometaša, sada i Radnički istupio iz takmičenja

Zrenjaninski pre 43 minuta
Šmekerski potez: Stanković obradovao igrače!

Šmekerski potez: Stanković obradovao igrače!

Hot sport pre 43 minuta
Dobre vesti za Blagojevića: Vratio se talentovani ofanzivac!

Dobre vesti za Blagojevića: Vratio se talentovani ofanzivac!

Hot sport pre 18 minuta