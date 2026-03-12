Jokić objasnio ključ pobede - Durent odgovorio VIDEO

B92 pre 29 minuta
Jokić objasnio ključ pobede - Durent odgovorio VIDEO

Košarkaš Denvera Nikola Jokić ističe da je dobra odbrana nad Kevinom Durentom bila ključna u pobedi nad Hjustonom (129:93).

Durent je meč završio sa samo 11 poena (5/6 za dva, 0/2 za tri), pet asistencija i tri izgubljene lopte za 26 minuta. "Dodavanje dodatnih igrača. Kristijan Braun je uradio zaista dobar posao. Više čuvara, teranje na brzo donošenje odluka, sakrivanje iza njega", rekao je Jokić. To je primetio i Durent. "Udvajali su me, pokušavali da izvuku loptu. Šutirali su, to im je pomagalo da postave odbranu i dalo im je samopouzdanje. Promašivali smo šuteve, trčali, pokušavali
