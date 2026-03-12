SRCE: Šapić treba da hitno podnese ostavku, presuda Milanoviću je dokaz kako SNS upravlja Beogradom

Beta pre 1 sat

Gradski odbor opozicione stranke Srbija centar (SRCE) je danas tražio hitnu ostavku gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, uz ocenu da je danas obelodanjena pravosnažna presuda bivšem šefu njegovog kabineta Nenadu Milanoviću dokaz kako Srpska napredna stranka (SNS) upravlja Beogradom.

Apelacioni sud u Beogradu je doneo pravosnažnu presudu protiv Nenada Milanovića kojom je potvrđeno da je u "Slučaju Kentkart" kriv za davanje mita u obavljanju privredne delatnosti. Milanović je osuđen na uslovnu kaznu od osam meseci zatvora i trogodišnju zabranu obavljanja funkcija.

Stranka SRCE je navela u saopštenju da je Šapić obećao ostavku pre nekoliko godina ukoliko dođe do presude Milanovću.

Skupština Grada Beograda je u februaru 2023. izglasala raskid ugovora sa turskom kompanijom Kentkart o naplati javnog gradskog prevoza, a Milanović je u martu snimljen kako predstavnicima Kentkarta nudi novi posao, ukoliko prihvate sporazumni raskid ugovora što je Milanović potvrdio tokom suđenja, prenela je danas Balkanska istraživačka mreža (BIRN).

"Kada šef kabineta, kao desna ruka gradonačelnika, nudi nameštanje tendera u zamenu za raskid ugovora, to je jasan signal da je korupcija ugrađena u same temelje gradske vlasti", smatra stranka SRCE.

Ona je saopštila da "Šapić ne može da se pretvara da o ovome ništa nije znao, a politička odgovornost u svakom uređenom društvu podrazumeva ostavku onoga ko je takve ljude birao i omogućio im da trguju novcem Beograđana, posebno ako se ima u vidu da Šapić i Milanović imaju dugu zajedničku istoriju, koja je počela još prvog dana Šapićevog bavljenja politikom".

Stranka SRCE je upozorila na "katastrofalne ekonomske posledice takvog bahatog ponašanja".

"Zbog pokušaja ucene i jednostranih odluka, pred međunarodnim sudom u Vašingtonu je pokrenut arbitražni postupak koji može rezultirati ogromnim odštetama. Te milione neće platiti Aleksandar Šapić iz svog džepa, već građani Beograda iz gradskog budžeta", piše u saopštenju.

Gradski odbor opozicione stranke Srbija centar (SRCE) je danas tražio hitnu ostavku gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, uz ocenu da je danas obelodanjena pravosnažna presuda bivšem šefu njegovog kabineta Nenadu Milanoviću dokaz kako Srpska napredna stranka (SNS) upravlja Beogradom.

Apelacioni sud u Beogradu je doneo pravosnažnu presudu protiv Nenada Milanovića kojom je potvrđeno da je u "Slučaju Kentkart" kriv za davanje mita u obavljanju privredne delatnosti. Milanović je osuđen na uslovnu kaznu od osam meseci zatvora i trogodišnju zabranu obavljanja funkcija.

Stranka SRCE je navela u saopštenju da je Šapić obećao ostavku pre nekoliko godina ukoliko dođe do presude Milanovću.

Skupština Grada Beograda je u februaru 2023. izglasala raskid ugovora sa turskom kompanijom Kentkart o naplati javnog gradskog prevoza, a Milanović je u martu snimljen kako predstavnicima Kentkarta nudi novi posao, ukoliko prihvate sporazumni raskid ugovora što je Milanović potvrdio tokom suđenja, prenela je danas Balkanska istraživačka mreža (BIRN).

"Kada šef kabineta, kao desna ruka gradonačelnika, nudi nameštanje tendera u zamenu za raskid ugovora, to je jasan signal da je korupcija ugrađena u same temelje gradske vlasti", smatra stranka SRCE.

Ona je saopštila da "Šapić ne može da se pretvara da o ovome ništa nije znao, a politička odgovornost u svakom uređenom društvu podrazumeva ostavku onoga ko je takve ljude birao i omogućio im da trguju novcem Beograđana, posebno ako se ima u vidu da Šapić i Milanović imaju dugu zajedničku istoriju, koja je počela još prvog dana Šapićevog bavljenja politikom".

Stranka SRCE je upozorila na "katastrofalne ekonomske posledice takvog bahatog ponašanja".

"Zbog pokušaja ucene i jednostranih odluka, pred međunarodnim sudom u Vašingtonu je pokrenut arbitražni postupak koji može rezultirati ogromnim odštetama. Te milione neće platiti Aleksandar Šapić iz svog džepa, već građani Beograda iz gradskog budžeta", piše u saopštenju.

(Beta, 12.03.2026)