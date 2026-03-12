Vođa Irana: Ormuski moreuz ostaje zatvoren, Trump umanjuje značaj cene nafte

Novi vrhovni vođa Irana rekao je da Ormuski moreuz treba da ostane zatvoren i da će Teheran pokušati da otvori druge frontove u ratu ukoliko SAD i Izrael nastave sa svojim napadima.

U svojim prvim javnim komentarima otkako je tokom vikenda nasledio svog oca, Mojtaba Khamenei je rekao da će Islamska Republika nastojati da osigura da kritični plovni put za naftu i gas ostane praktično zatvoren - održavajući pritisak na snabdevanje koji je pokrenuo skok globalnih cena energije. Njegova izjava došla je u trenutku kada je predsednik SAD Donald Trump rekao da je sprečavanje Irana da poseduje nuklearno oružje i da predstavlja pretnju Bliskom istoku