Vođa Irana: Ormuski moreuz ostaje zatvoren, Trump umanjuje značaj cene nafte

Bloomberg Adria pre 3 sata  |  Kateryna Kadabashy, Eltaf
Novi vrhovni vođa Irana rekao je da Ormuski moreuz treba da ostane zatvoren i da će Teheran pokušati da otvori druge frontove u ratu ukoliko SAD i Izrael nastave sa svojim napadima.

U svojim prvim javnim komentarima otkako je tokom vikenda nasledio svog oca, Mojtaba Khamenei je rekao da će Islamska Republika nastojati da osigura da kritični plovni put za naftu i gas ostane praktično zatvoren - održavajući pritisak na snabdevanje koji je pokrenuo skok globalnih cena energije. Njegova izjava došla je u trenutku kada je predsednik SAD Donald Trump rekao da je sprečavanje Irana da poseduje nuklearno oružje i da predstavlja pretnju Bliskom istoku
