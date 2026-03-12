Država uvodi obavezne pisane ugovore za otkup mesa, pšenice, mleka, voća, povrća…

Danas pre 1 sat
Država uvodi obavezne pisane ugovore za otkup mesa, pšenice, mleka, voća, povrća…

Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici Odluku o utvrđivanju poljoprivrednih proizvoda iz sektora u kojima je obavezno zaključenje ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Pri svakoj isporuci poljoprivrednih proizvoda od strane poljoprivrednog proizvođača prerađivaču ili otkupljivaču neophodno je zaključiti pisani ugovor u sledećim sektorima: 1) Žitarice, za merkantilnu pšenicu i merkantilni kukuruz; 2) Voće i povrće, i to za sledeće sveže poljoprivredne proizvode: paradajz, crni i beli luk, kupus, šargarepa, krastavci i kornišoni, paprika, jabuke, višnje, šljive, maline, kupine i borovnice; 3) Prerađevine od voća i povrća, i to za:
