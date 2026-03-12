Država uvodi obavezne pisane ugovore za otkup pšenice, mleka, voća, povrća, meda...

(Foto: Africa Studio/shutterstock.com) Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici Odluku o utvrđivanju poljoprivrednih proizvoda iz sektora u kojima je obavezno zaključenje ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede Odlukom je propisano da je pri svakoj isporuci poljoprivrednih proizvoda od strane poljoprivrednog proizvođača prerađivaču ili otkupljivaču neophodno zaključiti pisani ugovor u