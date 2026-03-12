Država uvodi obavezne pisane ugovore za otkup pšenice, mleka, voća, povrća, meda...

Ekapija pre 41 minuta
Država uvodi obavezne pisane ugovore za otkup pšenice, mleka, voća, povrća, meda...
(Foto: Africa Studio/shutterstock.com) Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici Odluku o utvrđivanju poljoprivrednih proizvoda iz sektora u kojima je obavezno zaključenje ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede Odlukom je propisano da je pri svakoj isporuci poljoprivrednih proizvoda od strane poljoprivrednog proizvođača prerađivaču ili otkupljivaču neophodno zaključiti pisani ugovor u
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Srbija uvodi obavezne pisane ugovore za otkup pšenice, mleka, voća, povrća, meda…

Srbija uvodi obavezne pisane ugovore za otkup pšenice, mleka, voća, povrća, meda…

Jugmedia pre 6 minuta
Vlada Srbije uvodi obavezne pisane ugovore za otkup pšenice, mesa, mleka i voća

Vlada Srbije uvodi obavezne pisane ugovore za otkup pšenice, mesa, mleka i voća

Serbian News Media pre 41 minuta
Država uvodi obavezne pisane ugovore za otkup pšenice, mleka, voća

Država uvodi obavezne pisane ugovore za otkup pšenice, mleka, voća

Insajder pre 1 sat
Država uvodi obavezne pisane ugovore za otkup pšenice, mleka, voća

Država uvodi obavezne pisane ugovore za otkup pšenice, mleka, voća

RTV pre 1 sat
Vlada Srbije uvodi obavezne ugovore za promet ključnih poljoprivrednih proizvoda

Vlada Srbije uvodi obavezne ugovore za promet ključnih poljoprivrednih proizvoda

IndeksOnline pre 1 sat
Vlada Srbije propisala obavezne pisane ugovore za otkup pšenice, mleka, voća, povrća, meda

Vlada Srbije propisala obavezne pisane ugovore za otkup pšenice, mleka, voća, povrća, meda

N1 Info pre 56 minuta
Ministarstvo poljoprivrede: Uvode se obavezni ugovori za otkup pšenice, mleka, voća, povrća, meda

Ministarstvo poljoprivrede: Uvode se obavezni ugovori za otkup pšenice, mleka, voća, povrća, meda

NIN pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeMlekoPoljoprivredaministarstvo poljoprivrede

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministar finansija predstavio privrednicima Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035.

Ministar finansija predstavio privrednicima Nacionalnu strategiju razvoja Srbije do 2035.

Forbes pre 11 minuta
Izložba Ekspo prilika za produbljenje odnosa između Srbije i Južne Afrike

Izložba Ekspo prilika za produbljenje odnosa između Srbije i Južne Afrike

RTV pre 21 minuta
INTERVJU: Da li je Srbija zaista spremna za nuklearnu elektranu do 2040?

INTERVJU: Da li je Srbija zaista spremna za nuklearnu elektranu do 2040?

Nova ekonomija pre 31 minuta
Hristov: Nova regulativa Indije o zlatu može da promeni način formiranja cene zlata

Hristov: Nova regulativa Indije o zlatu može da promeni način formiranja cene zlata

RTV pre 31 minuta
Simić (PSG): Šapić mora da podnese ostavku zbog presude bivšem šefu njegovog kabineta

Simić (PSG): Šapić mora da podnese ostavku zbog presude bivšem šefu njegovog kabineta

Danas pre 16 minuta