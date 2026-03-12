Narodna banka: Ključna kamatna stopa ostaje na 5,75 odsto

Narodna banka Srbije (NBS) je odlučila da zadrži referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto, a nepromenjene ostaju i kamatne stope na depozitne (4,5 odsto) i kreditne olakšice (sedam odsto).

Kako se navodi u obrazloženju, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju u narednom periodu i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje. „U skladu s očekivanjima Izvršnog odbora, međugodišnja inflacija je nastavila da usporava početkom ove godine, spustivši se u januaru na 2,4 odsto. Pritom, u odnosu na januar prošle godine, cene hrane i bezalkoholnih pića u proseku su bile niže za jedan odsto. Na takvo