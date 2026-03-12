"Nastavak nečega što se vidi već dve godine": Zašto Folksvagen planira da ukine oko 50.000 radnih mesta

Nemački automobilski gigant Folksvagen planira da do 2030. godine ukine oko 50.000 radnih mesta u Nemačkoj, pošto je neto profit kompanije u 2025. pao za 44% na 6,9 milijardi evra.

To je najslabiji rezultat od izbijanja afere sa dizel motorima 2015. godine. Finansijski direktor Arno Antilic ocenio je da se kompanija suočava sa izuzetno zahtevnim okruženjem koje obeležavaju geopolitičke tenzije, nove trgovinske barijere i sve jača konkurencija, pre svega iz Kine. O ovoj temi je za Euronews Srbija govorio Nenad Radičević, dopisnik RTS-a iz Nemačke. Objasnio je da je ovo očekivano i da poslovi u industriji sve više nestaju. "Ovi planovi su