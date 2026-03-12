Ajatolahova žena je živa? Supruga Alija Hamneija preživela bombardovanje?

Kurir pre 17 minuta  |  Fars News Agency/Agencije
Ajatolahova žena je živa? Supruga Alija Hamneija preživela bombardovanje?

Iranska novinska agencija Fars News Agency objavila je da je Mansureh Kojasteh Bagerzadeh, supruga pokojnog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, živa.

Agencija, koja je povezana s Iranskom revolucionarnom gardom, navodi da su raniji izveštaji o njenoj smrti netačni. Iranski državni televizijski kanal IRIB TV2 izvestio je 2. marta da je Bagerzadeh ubijena u svom domu, dok su neki drugi iranski mediji tvrdili da se nalazi u komi. Ranije su iranski mediji takođe objavili da su Hamneijeva ćerka, unuk i zet poginuli. Ali Hamnei i njegova supruga imali su šestoro dece - četiri sina i dve ćerke. Kurir.rs/Fars News
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Udovica Alija Hamneija pronađena živa

Udovica Alija Hamneija pronađena živa

Politika pre 1 sat
Iranski mediji tvrde: Supruga Alija Hamneija je živa, izveštaji o smrti netačni

Iranski mediji tvrde: Supruga Alija Hamneija je živa, izveštaji o smrti netačni

Večernje novosti pre 52 minuta
Šok priznanje američkog ministra: Naša mornarica trenutno ne može da zaštiti tankere u Ormuskom moreuzu

Šok priznanje američkog ministra: Naša mornarica trenutno ne može da zaštiti tankere u Ormuskom moreuzu

Večernje novosti pre 27 minuta
Vođa Irana: Ormuski moreuz ostaje zatvoren, Trump umanjuje značaj cene nafte

Vođa Irana: Ormuski moreuz ostaje zatvoren, Trump umanjuje značaj cene nafte

Bloomberg Adria pre 2 sata
Ipak je živa?

Ipak je živa?

B92 pre 1 sat
Vojni savetnik iranskog ajatolaha: Evo kada će se završiti rat i ko će biti pobednici

Vojni savetnik iranskog ajatolaha: Evo kada će se završiti rat i ko će biti pobednici

Večernje novosti pre 1 sat
Iranci tvrde: Žena pokojnog Alija Hamneija je živa!

Iranci tvrde: Žena pokojnog Alija Hamneija je živa!

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ajatolahali hamnei

Svet, najnovije vesti »

„To je korupcija“: AP o kompaniji braće Tramp koja se takmiči za ugovor Pentagona

„To je korupcija“: AP o kompaniji braće Tramp koja se takmiči za ugovor Pentagona

Danas pre 12 minuta
Izraelska vojska odustaje od optužbi protiv vojnika zbog seksualnog zlostavljanja Palestinca

Izraelska vojska odustaje od optužbi protiv vojnika zbog seksualnog zlostavljanja Palestinca

Danas pre 47 minuta
Mađarska vratila Ukrajini blindirana vozila, ali zadržala 82 miliona dolara u novcu i zlatu

Mađarska vratila Ukrajini blindirana vozila, ali zadržala 82 miliona dolara u novcu i zlatu

Insajder pre 11 minuta
Rat u Iranu bez jasnog kraja: Zašto je pad režima malo verovatan iako "novi Hamnei" nije kao "stari"

Rat u Iranu bez jasnog kraja: Zašto je pad režima malo verovatan iako "novi Hamnei" nije kao "stari"

Euronews pre 7 minuta
(Video) Dim kulja iz krova Pucnjava kod sinagoge u Mičigenu: Policija na terenu, hitno se oglasio direktor FBI

(Video) Dim kulja iz krova Pucnjava kod sinagoge u Mičigenu: Policija na terenu, hitno se oglasio direktor FBI

Blic pre 6 minuta