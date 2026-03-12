"Čekamo da se završi obdukcija, sahrana je u petak": Bolne reči Darka Lazića jutro nakon gubitka brata

Dan nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio Dragan Lazić, rođeni brat Darka Lazića, porodica se suočava sa najtežim trenucima.

Ispred porodične kuće u Brestaču vlada tišina ispunjena tugom, dok rodbina, prijatelji i komšije od rane zore pristižu da pruže podršku neutešnoj porodici. Majka, slomljena bolom, jedva pronalazi snagu da dočeka ljude koji dolaze da izjave saučešće. Sa suzama u očima briše lice i nemo posmatra dvorište koje je do juče odzvanjalo smehom. Porodica pokušava da se sabere i organizuje sve što je potrebno za poslednji ispraćaj. Draganov brat Darko teško pronalazi reči