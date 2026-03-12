Opštinska izborna komisija u Kuli utvrdila zbirnu listu kandidata za odbornike

NIN pre 4 sati  |  Tanjug
Opštinska izborna komisija u Kuli utvrdila zbirnu listu kandidata za odbornike

Opštinska izborna komisija u Kuli utvrdila je danas zbirnu izbornu listu kandidata za odbornike Skupštine opštine na izborima raspisanim za 29. mart, na kojoj je svih pet proglašenih lista prema redosledu kojim su proglašene.

Na zbirnoj listi su imena svih kandidata za odbornike i podaci o godini njihovog rođenja i zanimanju, navedeno je u dokumentu objavljenom na sajtu Republičke izborne komisije. Prva na zbirnoj listi je lista "Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica", koju pored SNS i SPS, čine i SVM, SRS i Zajednica Srba (ZS), i ima 37 kandidata za odbornike. Druga lista na zbirnoj listi su "Mladi za Kulu" sa 10 kandidata za odbornike, a treća "Glas mladih opštine Kula" sa 37
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Vučić: Otkad sam ja premijer i predsednik države - nema ratova, sukoba, destabilizacije

Vučić: Otkad sam ja premijer i predsednik države - nema ratova, sukoba, destabilizacije

Radio 021 pre 36 minuta
Odbornica iz Skupštine grada ispričala šta su radili ljudi s liste Dejana Žujovića na Savskom vencu: Otkrila kako su postali…

Odbornica iz Skupštine grada ispričala šta su radili ljudi s liste Dejana Žujovića na Savskom vencu: Otkrila kako su postali deo koalicije sa SNS i SPS

Nova pre 1 sat
Opštinska izborna komisija u Kuli utvrdila zbirnu listu kandidata za odbornike

Opštinska izborna komisija u Kuli utvrdila zbirnu listu kandidata za odbornike

RTV pre 4 sati
"Zakon je usvojen, sutradan je ubijen" Bivša sudija o ubistvu Zorana Đinđića i Zemunskom klanu: "Bili su skoro jači od države"…

"Zakon je usvojen, sutradan je ubijen" Bivša sudija o ubistvu Zorana Đinđića i Zemunskom klanu: "Bili su skoro jači od države" (video)

Blic pre 4 sati
Opštinska izborna komisija u Kuli utvrdila zbirnu listu kandidata za odbornike

Opštinska izborna komisija u Kuli utvrdila zbirnu listu kandidata za odbornike

Blic pre 3 sata
Milan Radoičić, kao tamna senka Vučićevog režima i na lokalnim izborima

Milan Radoičić, kao tamna senka Vučićevog režima i na lokalnim izborima

Nova pre 5 sati
U Kuli utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore 29. marta

U Kuli utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore 29. marta

Insajder pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSPSSRSSNSLokalni izboriIzboriKula

Politika, najnovije vesti »

"Našli su se u čudu kad su videli da imamo hipersonične balističke rakete" Vučić: "Imamo značajan broj i imaćemo još više"…

"Našli su se u čudu kad su videli da imamo hipersonične balističke rakete" Vučić: "Imamo značajan broj i imaćemo još više"

Blic pre 56 minuta
Vučić o Plenkoviću, raketama i NATO: Imam dozu straha zbog vojne saradnje Prištine i Zagreba

Vučić o Plenkoviću, raketama i NATO: Imam dozu straha zbog vojne saradnje Prištine i Zagreba

Danas pre 36 minuta
Vučić na godišnjicu ubistva Đinđića: Bilo je i dobrih i loših poteza, ali je ubistvo velika tragedija

Vučić na godišnjicu ubistva Đinđića: Bilo je i dobrih i loših poteza, ali je ubistvo velika tragedija

Danas pre 51 minuta
(Foto) "Ostajemo uz naše prijatelje bez obzira na izazove i nedaće" Vučić prisustvovao iftar večeri na poziv ambasade UAE…

(Foto) "Ostajemo uz naše prijatelje bez obzira na izazove i nedaće" Vučić prisustvovao iftar večeri na poziv ambasade UAE: "Ljudi iskrene vere koji poštuju tradiciju"

Blic pre 1 sat
Plenković: Upozorićemo NATO o novom oružju Vojske Srbije

Plenković: Upozorićemo NATO o novom oružju Vojske Srbije

Danas pre 1 sat