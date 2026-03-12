Opštinska izborna komisija u Kuli utvrdila zbirnu listu kandidata za odbornike

Opštinska izborna komisija u Kuli utvrdila je danas zbirnu izbornu listu kandidata za odbornike Skupštine opštine na izborima raspisanim za 29. mart, na kojoj je svih pet proglašenih lista prema redosledu kojim su proglašene.

Na zbirnoj listi su imena svih kandidata za odbornike i podaci o godini njihovog rođenja i zanimanju, navedeno je u dokumentu objavljenom na sajtu Republičke izborne komisije. Prva na zbirnoj listi je lista "Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica", koju pored SNS i SPS, čine i SVM, SRS i Zajednica Srba (ZS), i ima 37 kandidata za odbornike. Druga lista na zbirnoj listi su "Mladi za Kulu" sa 10 kandidata za odbornike, a treća "Glas mladih opštine Kula" sa 37