Odbornica iz Skupštine grada ispričala šta su radili ljudi s liste Dejana Žujovića na Savskom vencu: Otkrila kako su postali deo koalicije sa SNS i SPS

Nova pre 14 minuta
Odbornica iz Skupštine grada ispričala šta su radili ljudi s liste Dejana Žujovića na Savskom vencu: Otkrila kako su postali…

Nakon što se pojavila informacija da će lista Srpski liberali koju predvodi dr Dejan Žujović nastupiti u sedam od 10 mesta u kojima se održavaju lokalni izbori 29. marta, on je za Novu rekao da je sve uradio po zakonu i da će nakon izbora sarađivati sa opozicijom, a ne sa SNS. Međutim, odmah se oglasila odbornica Skupštine grada Beograda Sanja Solarević i ispričala iskustvo sa beogradskih izbora, koje kako kaže, demantuju Žujovićevu tvrdnju da je opozicija.

Lokalni izbori 29. marta biće održani u 10 lokalnih samouprava, a Srpski liberali, grupa građana koju predvodi dr Dejan Žujović, kandidati su u sedam gradova i opština. Žujović je za Novu govorio o tome otkud grupi građana koju predvodi ljudi u svim tim opštinama i rekao da je sve urađeno po zakonu, te da nakon izbora neće praviti koalicije sa SNS. Međutim, prema navodima Sanje Solarević, dve odbornice sa liste dr Dejana Žujovića - Nevena Radovanović (2. na spisku
Opštinska izborna komisija u Kuli utvrdila zbirnu listu kandidata za odbornike

RTV pre 2 sata
"Zakon je usvojen, sutradan je ubijen" Bivša sudija o ubistvu Zorana Đinđića i Zemunskom klanu: "Bili su skoro jači od države"…

"Zakon je usvojen, sutradan je ubijen" Bivša sudija o ubistvu Zorana Đinđića i Zemunskom klanu: "Bili su skoro jači od države" (video)

Blic pre 2 sata
Opštinska izborna komisija u Kuli utvrdila zbirnu listu kandidata za odbornike

Blic pre 1 sat
Opštinska izborna komisija u Kuli utvrdila zbirnu listu kandidata za odbornike

NIN pre 2 sata
Milan Radoičić, kao tamna senka Vučićevog režima i na lokalnim izborima

Nova pre 3 sata
U Kuli utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore 29. marta

Insajder pre 4 sati
Osam izbornih lista u trci za odbornike u Boru

RTS pre 4 sati
(Foto) "Ostajemo uz naše prijatelje bez obzira na izazove i nedaće" Vučić prisustvovao iftar večeri na poziv ambasade UAE…

Blic pre 20 minuta
Plenković: Upozorićemo NATO o novom oružju Vojske Srbije

Danas pre 5 minuta
INTERVJU Miloš Jovanović: Ako Srbija da Prištini obrazovanje i zdravstvo, neće joj ostati ništa od državnosti na KiM

Danas pre 30 minuta
Tribina nedeljnika Vreme: Beograd nije bezbedan grad od kada je na vlasti SNS

Danas pre 1 sat
Izborna kampanja pod lupom: Osam prijava Agenciji za borbu protiv korupcije zbog nepravilnosti

Danas pre 2 sata