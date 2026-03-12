Milan Radoičić, kao tamna senka Vučićevog režima i na lokalnim izborima

Milan Radoičić, kao tamna senka Vučićevog režima i na lokalnim izborima

Ime bivšeg potpredsednika Srpske liste i kontroverznog biznismena Milana Radoičića već godinama prati dugačak niz afera. Ovih dana, pred lokalne izbore u Bajinoj Bašti, stigla je informacija da je Radoičić lično kontaktirao pojedine lokalne privrednike i dostavio im spisak građana koji podržavaju opoziciju ili učestvuju na protestima, uz poruku da bi ti ljudi mogli da ostanu bez posla ukoliko glasaju. S obzirom na to da se Radoičić pojavljivao i u Kosjeriću uoči kontramitinga Srpske napredne stranke i

Uoči lokalnih izbora koji će se 29. marta održati u 10 opština, među kojima je i Bajina Bašta, Uroš Đokić, sa liste “Ujedinjeni za Bajinu Baštu”, u sredu je za N1 rekao da ima informaciju da je Milan Radoičić lično pozivao privrednike iz ovog mesta. “Prema mojim informacijama, Milan Radoičić se direktno upustio u razgovore sa nekim subjektima i kazao - ovo je spisak ljudi koji su potpisali podršku opozicije. Na vama je da ne izađu na izbore, a ako izađu na izbore,
Opštinska izborna komisija u Kuli utvrdila zbirnu listu kandidata za odbornike

"Zakon je usvojen, sutradan je ubijen" Bivša sudija o ubistvu Zorana Đinđića i Zemunskom klanu: "Bili su skoro jači od države"…

"Zakon je usvojen, sutradan je ubijen" Bivša sudija o ubistvu Zorana Đinđića i Zemunskom klanu: "Bili su skoro jači od države" (video)

Opštinska izborna komisija u Kuli utvrdila zbirnu listu kandidata za odbornike

Opštinska izborna komisija u Kuli utvrdila zbirnu listu kandidata za odbornike

U Kuli utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore 29. marta

Osam izbornih lista u trci za odbornike u Boru

Opštinska izborna komisija u Aranđelovcu utvrdila zbirnu listu kandidata za odbornike

Srpska napredna strankaKosjerićIzboriSrpska listaBajina BaštaMilan Radoičić

Izborna kampanja pod lupom: Osam prijava Agenciji za borbu protiv korupcije zbog nepravilnosti

"Bezubo morsko prase": SVM na listi sa SRS na lokalnim izborima u Kuli

Jovanov o izjavama Lazovića: "Zaboravio da su juna prošle godine tražili prelaznu vladu i govorili da ko traži izbore radi za…

"Do sada nismo imali tu vrstu izbora" Lokalni izbori 29. marta: Ogledalo starih - novih trendova u Srbiji

Opštinska izborna komisija u Kuli utvrdila zbirnu listu kandidata za odbornike

