Milan Radoičić, kao tamna senka Vučićevog režima i na lokalnim izborima

Ime bivšeg potpredsednika Srpske liste i kontroverznog biznismena Milana Radoičića već godinama prati dugačak niz afera. Ovih dana, pred lokalne izbore u Bajinoj Bašti, stigla je informacija da je Radoičić lično kontaktirao pojedine lokalne privrednike i dostavio im spisak građana koji podržavaju opoziciju ili učestvuju na protestima, uz poruku da bi ti ljudi mogli da ostanu bez posla ukoliko glasaju. S obzirom na to da se Radoičić pojavljivao i u Kosjeriću uoči kontramitinga Srpske napredne stranke i

Uoči lokalnih izbora koji će se 29. marta održati u 10 opština, među kojima je i Bajina Bašta, Uroš Đokić, sa liste “Ujedinjeni za Bajinu Baštu”, u sredu je za N1 rekao da ima informaciju da je Milan Radoičić lično pozivao privrednike iz ovog mesta. “Prema mojim informacijama, Milan Radoičić se direktno upustio u razgovore sa nekim subjektima i kazao - ovo je spisak ljudi koji su potpisali podršku opozicije. Na vama je da ne izađu na izbore, a ako izađu na izbore,