Jutro sa slabim mrazom, tokom dana sunčano i do 21 stepen

U Srbiji se ujutru mestimično očekuje slab prizemni mraz, dok je na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje moguć i slab mraz na visini od dva metra, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije nego što je uobičajeno za ovaj period godine. Ipak, na severozapadu Vojvodine, kao i na zapadu i jugozapadu Srbije, uz umerenu oblačnost ponegde se tokom popodneva može očekivati kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od minus tri stepena u Timočkoj Krajini do osam stepeni u Beogradu, dok će najviša dnevna temperatura biti od 17 do 21
