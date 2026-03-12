Danas se navršavaju 23 godine od ubistva premijera Zorana Đinđića

U Srbiji će danas komemorativnim skupovima biti obeležena 23. godišnjica ubistva premijera i nekadašnjeg lidera Demokratske stranke (DS) Zorana Đinđića u atentatu u dvorištu Vlade u centru Beograda. Državna ceremonija odavanja počasti počeće u 10.30 u dvorištu Vlade Srbije u Beogradu, na gde će premijer Đuro Macut s ministrima položiti vence na mestu na kom je Đinđić ubijen 12. marta 2003. godine hicima iz snajpera.

Godišnjicu ubistva Zorana Đinđića obeležiće i DS čiji će predstavnici u 10.30 časova položiti vence na grob nekadašnjeg premijera u Aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju. Koalicija "Niš, moj grad" najavila je okupljanje na Trgu kralja Milana u 11.30, a u 12 časova je planirana povorka do Saborne crkve, gde će biti održan pomen ubijenom premijeru. Fondacija za unapređenje demokratije "Ljuba Davidović" organizuje tribinu "Govor koji se nije dogodio" od