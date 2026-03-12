Slab jutarnji mraz, tokom dana sunce i prolećne temperature

Vetar slab do umeren. Posle mestimično slabog prizemnog mraza, tokom dana biće pretežno sunčano i toplo vreme za drugu dekadu marta sa dnevnom temperaturom od 17 do 21 stepen.

Tokom jutra mestimično slab prizemni mraz. Na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije i slab mraz na dva metra visine. U toku dana pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Samo na severozapadu Vojvodine, na zapadu i jugozapadu Srbije uz umerenu oblačnost ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom tokom popodneva. Najniža temperatura kretaće se od -3 u Timočkoj Krajini, do 8 stepeni na severu zemlje,