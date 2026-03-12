BLISKOISTOČNI SUKOB - Tramp: Rast cena nafte donosi zaradu SAD; Modžtaba Hamnei: Ormuski moreuz ostaje zatvoren

RTV pre 46 minuta  |  RTS, Tanjug
TEL AVIV/TEHERAN/NJUJORK - Izraelsko-američki napadi na Iran se nastavljaju, kao i akcije IDF-a u Libanu – gde je tokom dana poginulo 10 osoba, dok Bejrutom odjekuju eksplozije. Iranski dronovi pogodili su međunarodni aerodrom u Kuvajtu, a više njih je oboreno iznad naftnih postrojenja u UAE i nad Katarom. Nedavno izabrani vrhovni vođa Islamske Republike Modžtaba Hamnei kaže da će Ormuski moreuz biti zatvoren kao sredstvo pritiska protiv neprijatelja. Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da SAD zarađuju

- Netanjahu: Iran više nije ista zemlja nakon američko-izraelskih napada Iran više nije ista zamlja nakon gotovo dve sedmice zajedničkih američko-izraelskih napada, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu, dodajući da skoto svakog dana od početka rata razgovara sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. - Iranska Revolucionarna garda: Ormuski moreuz ostaje zatvoren po naređenju ajatolaha Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da će
(Foto) Ratna dejstva na Bliskom istoku: Napadnut Bejrut, Iran lansirao nove rakete ka Kataru

Newsmax Balkans pre 46 minuta
Modžtaba Hamnei: Ormuski moreuz ostaje zatvoren; Tramp: Rast cena nafte donosi zaradu SAD

RTS pre 46 minuta
Besent: Američka mornarica pratiće tankere kroz Ormuski moreuz

Politika pre 1 sat
BLOG UŽIVO: Nafta ponovo dostigla cenu od 100 dolara po barelu, Pezeškijan traži reparacije za okončanje rata (FOTO)

Insajder pre 1 sat
Ko stoji iza podrške rezoluciji o Iranu: Deo analitičara protiv mešanja BiH u globalne sukobe

Euronews pre 2 sata
Zaharova: KiM je deo Srbije, EU daje odrešene ruke Kurtiju

Pravda pre 2 sata
Iran: Ormuski moreuz ostaje zatvoren, nema plana za miniranje

Politika pre 1 sat
Maskirana banda otela muškarca ispred restorana. Užas u Francuskoj: Odveli ga u podrum, pa ga silovali, palili i tražili…

Blic pre 16 minuta
"Putin se najviše raduje ovom ratu" Raskrinkana paklena veza Moskve i Teherana: Evo šta se zapravo krije iza razornih napada…

Blic pre 1 minut
Izraelska vojska gađala infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu

Danas pre 12 minuta
Vučić: „Čuvaćemo dobre odnose sa Rusijom, Kinom SAD“

Danas pre 2 minuta
„Kremlj mora da održava balans – niti da napusti Iran, niti da prekine odnose sa Trampom“: Da li Moskva pomaže Teheranu u ratu…

Danas pre 1 sat