BLISKOISTOČNI SUKOB - Tramp: Rast cena nafte donosi zaradu SAD; Modžtaba Hamnei: Ormuski moreuz ostaje zatvoren

TEL AVIV/TEHERAN/NJUJORK - Izraelsko-američki napadi na Iran se nastavljaju, kao i akcije IDF-a u Libanu – gde je tokom dana poginulo 10 osoba, dok Bejrutom odjekuju eksplozije. Iranski dronovi pogodili su međunarodni aerodrom u Kuvajtu, a više njih je oboreno iznad naftnih postrojenja u UAE i nad Katarom. Nedavno izabrani vrhovni vođa Islamske Republike Modžtaba Hamnei kaže da će Ormuski moreuz biti zatvoren kao sredstvo pritiska protiv neprijatelja. Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da SAD zarađuju

- Netanjahu: Iran više nije ista zemlja nakon američko-izraelskih napada Iran više nije ista zamlja nakon gotovo dve sedmice zajedničkih američko-izraelskih napada, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu, dodajući da skoto svakog dana od početka rata razgovara sa američkim predsednikom Donaldom Trampom. - Iranska Revolucionarna garda: Ormuski moreuz ostaje zatvoren po naređenju ajatolaha Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da će