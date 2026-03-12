IEA: Rat na Bliskom istoku izaziva najveći poremećaj globalnog snabdevanja naftom

VAŠINGTON - Međunarodna agencija za energiju (IEA) upozorila je da rat na Bliskom istoku, uz napade na brodove u Persijskom zalivu i energetska postrojenja u regionu, izaziva "najveći poremećaj snabdevanja u istoriji globalnog tržišta nafte".

Protok sirove nafte i derivata kroz Ormuski moreuz, koji obično prenosi oko petinu dnevne globalne proizvodnje, pao je na "malo", preneo je CNN. IEA je označila taj plovni put, koji povezuje Persijski zaliv sa Omanskim zalivom i Arapskim morem, kao "najkritičniju tačku tranzita nafte na svetu". Zemlje Zaliva, sa ograničenim alternativama za izvoz i punim rezervoarima, smanjile su ukupnu proizvodnju za najmanje 10 miliona barela dnevno. Agencija upozorava da će