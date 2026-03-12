Ogromna tuga! Dragan Lazić je iza sebe ostavio suprugu i ćerke: Tragično stradao u 32. godini

Telegraf pre 35 minuta  |  Telegaf.rs
Ogromna tuga! Dragan Lazić je iza sebe ostavio suprugu i ćerke: Tragično stradao u 32. godini

Određeno zadržavanje vozaču "citroena" u koji se zakucao Dragan Lazić

Rođeni brat Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u sredu, 11. marta, u saobraćajnoj nesreći kod Šapca. Izgubio je život u 32. godini, a iza sebe je ostavio ženu i dve ćerke. Dragan Lazić nije voleo da se eksponira u javnosti, iako se bavio pevanjem, a na društvenim mrežama možemo videti pojedine detalje iz privatnog života. Na Instagramu je delio fotografije sa svojom suprugom i naslednicama sa letovanja, zatim trenutke sa svirki, ali predivne uspomene sa bratom
