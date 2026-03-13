Pao američki avion u Iraku: Poginulo šest vojnika

Američka vojska potvrdila je danas da je poginulo svih šest članova posade američkog vojnog aviona za dopunjavanje gorivom koji se srušio u zapadnom Iraku.

Američki vojni avion za dopunjavanje gorivom srušio se u četvrtak u zapadnom Iraku. Vojska je saopštila da je u incidentu učestvovao i drugi avion, ali da nesreća nije bila posledica neprijateljske ili prijateljske vatre. "Okolnosti incidenta su pod istragom. Međutim, gubitak aviona nije bio uzrokovan neprijateljskom ili prijateljskom vatrom", saopštila je Centralna komanda SAD. Američki zvaničnik rekao je za "Rojters" da je drugi avion koji je učestvovao u