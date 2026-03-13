"Našli su se u čudu kad su videli da imamo hipersonične balističke rakete" Vučić: "Imamo značajan broj i imaćemo još više"

"Našli su se u čudu kad su videli da imamo hipersonične balističke rakete" Vučić: "Imamo značajan broj i imaćemo još više"…
Vučić je naglasio važnost mira i stabilnosti, ističući da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i da neće biti sukoba dok je on predsednik Govorio je i o ekonomskim izazovima, nejednakosti penzija, planovima za veštačku inteligenciju do 2030. godine te važnosti predstojećih izbora i očuvanja nacionalnih interesa Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost u emisiji "Četvrtkom u 9", na Prvom programu RTS-a, gde je govorio o najaktuelnijim dešavanjima u
