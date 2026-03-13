Vučić najavio niže akcize: Rekao za koliko dana Srbija ima rezervi nafte

Danas pre 4 sati  |  RTS
Vučić je rekao da nema intervencije države cena dizela na pumpama bi bila 20 posto viša.

Mi to ne možemo da dozvolimo, kaže Vučić. Vučić je gost emisije Četvrtkom u 9 na RTS-u, i govori o najvažnijim temama. Najavio je da će država izaći sa rezervama i snabdeti naftne kompanije, spustiće akcize za 20 odsto. Napomenuo je da građani mogu da budu mirni i da nestašice nafte neće biti jer rezerve ima za 93 dana. „Nećemo dozvoliti ludačke cene, štitićemo naše građane“, istakao je Vučić. Govoreći o privatizaciji, predsednik je naglasio da EPS kao strateška
