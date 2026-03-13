Vučić najavio niže akcize: Rekao za koliko dana Srbija ima rezervi nafte

Vučić je rekao da nema intervencije države cena dizela na pumpama bi bila 20 posto viša.

Mi to ne možemo da dozvolimo, kaže Vučić. Vučić je gost emisije Četvrtkom u 9 na RTS-u, i govori o najvažnijim temama. Najavio je da će država izaći sa rezervama i snabdeti naftne kompanije, spustiće akcize za 20 odsto. Napomenuo je da građani mogu da budu mirni i da nestašice nafte neće biti jer rezerve ima za 93 dana. „Nećemo dozvoliti ludačke cene, štitićemo naše građane“, istakao je Vučić. Govoreći o privatizaciji, predsednik je naglasio da EPS kao strateška