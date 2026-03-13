AP: Ako Ormuski moreuz ostane zatvoren, cena nafte mogla bi da skoči na 150 dolara

Rat protiv Irana, bez jasnog kraja na vidiku, vraća cene nafte na 100 dolara po barelu, dok akcije danas padaju širom sveta u četvrtak, javlja Asošijeted Pres (AP).

Indeks S&P 500 je pao za 1,1% i vraća se oštrim oscilacijama nakon nekoliko dana relativnog mira. Industrijski prosek Dau Džonsa je pao za 575 poena, ili 1,2%, od 12:15 časova po istočnom vremenu u SAD, a kompozitni indeks Nasdak je bio niži za 1,4%. U centru zbivanja ponovo je bilo tržište nafte, gde je cena barela sirove nafte marke „brent“, međunarodnog standarda, porasla za 7,9% na 99,25 dolara nakon što je nakratko dotakla 101,59 dolara. Istovremeno, pojačava