Danas pre 2 sata  |  FoNet
Rat protiv Irana, bez jasnog kraja na vidiku, vraća cene nafte na 100 dolara po barelu, dok akcije danas padaju širom sveta u četvrtak, javlja Asošijeted Pres (AP).

Indeks S&P 500 je pao za 1,1% i vraća se oštrim oscilacijama nakon nekoliko dana relativnog mira. Industrijski prosek Dau Džonsa je pao za 575 poena, ili 1,2%, od 12:15 časova po istočnom vremenu u SAD, a kompozitni indeks Nasdak je bio niži za 1,4%. U centru zbivanja ponovo je bilo tržište nafte, gde je cena barela sirove nafte marke „brent", međunarodnog standarda, porasla za 7,9% na 99,25 dolara nakon što je nakratko dotakla 101,59 dolara.
Američke akcije pale nakon sve većih poremećaja u snabdevanju zbog rata SAD i Irana

Blic pre 2 sata
Hamnei preti: ‘Ormuski moreuz ostati zatvoren’, Amerika na rat potrošila više od 11 milijardi dolara

Danas pre 7 sati
Srednji kurs dinara za evro 117,4137 dinara

RTV pre 1 sat
Gomilanje profita, ali i dugova

Radar pre 2 sata
AP: Ako Ormuski moreuz ostane zatvoren, cena nafte mogla bi da skoči na 150 dolara

Danas pre 2 sata
Radio četiri godine posle penzije pa tražio veći iznos: PIO objasnio zašto mora da zatvori radnju

Blic pre 2 sata
Američke akcije pale nakon sve većih poremećaja u snabdevanju zbog rata SAD i Irana

Blic pre 2 sata