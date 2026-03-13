U klizištima u južnoj Etiopiji najmanje 50 ljudi poginulo i 125 nestalo

U katastrofalnim klizištima koja su pogodila južnu Etiopiju posle nedelju dana jakih kiša poginulo je najmanje 50 ljudi a 125 se vodi kao nestalo, javili su danas zvaničnici.

Klizišta su se dogodila poslednjih dana u okruzima Gačo Baba, Kamba i Bonke u Gamo Zoni, rekao je direktor za odgovor za katastrofe Gamo Zone Mesfin Manukva. On je rekao da je jedna osoba izvučena živa iz blata tokom operacije spasavanja. Šef komunikacija okruga Gačo Baba rekao je da je većina onih koji su poginuli pronađena zatrpana blatom. Za sada se ne zna tačan broj domaćinstava koja su pogođena. Predsednik Južno etiopske regionalne države izrazio žalost zbog