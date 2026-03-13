Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u januaru 2026. bila manja 11 odsto nego u januaru 2025.

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u januaru ove godine bila je 4,8 milijardi evra, što je bilo 11 odsto manje nego u isto vreme prošle godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

U januaru je izvezeno robe u vrednosti od 2,3 milijarde evra, odnosno 5,7 odsto manje nego u istom periodu lane. Sa druge strane, uvezeno je robe u vrednosti od 2,5 milijardi evra, 15,4 odsto manje nego u janauru 2025. Deficit je iznosi 170,1 milion evra, što čini smanjenje od 65,2 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom bila je 93,2 odsto i bila je veća od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 83,7