Poljoprivrednik Zlatko Kokanović pušten iz pritvora

Poljoprivrednik i aktivista udruženja „Ne damo Jadar“ Zlatko Kokanović pušten je iz pritvora, potvrdila je za Insajder njegova pravna zastupnica advokatica Sarah El Sarag. Kokanović će se braniti slobode od optužbi da je u martu počinio krivična dela napad na službeno lice i ometanje službenog lica.

Nakon izlaska iz pritvora Kokanović se oglasio na društvenim mrežama zahvalivši se ljudima na podršci. "Hvala svim ljudima koji su mi dali podršku i koji su pomogli da zbog javnosti izađem napolje, ovo je samo jedna od bitki koje smo dobili", rekao je Kokanović. Kokanović je uhapšen 1. marta, kada je sa grupom poljoprivrednika pokušao da blokira granični prelaz kod Loznice ka Bosni i Hercegovini. Prema navodima MUP-a, sumnja se da je Kokanović nakon završetka