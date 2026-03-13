Vlada Srbije privremeno smanjuje akcize na naftne derivate zbog rasta cena sirove nafte

Naslovi.ai pre 8 minuta

Akcize na olovni benzin, bezolovni benzin i dizel smanjene su za 20% do 15. aprila, dok su nove cene goriva objavljene za narednu sedmicu sa blagim povećanjem.

Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate za 20%, koja važi od 13. marta do 15. aprila 2026. godine. Ova mera je odgovor na rast cena sirove nafte na svetskom tržištu, gde je cena Brent nafte porasla sa 70,58 na 97,6 dolara po barelu, što je povećanje od 38,2% u dve nedelje. Akcize na olovni benzin, bezolovni benzin i dizel smanjene su na 61,24, 57,6 i 59,23 dinara po litru, redom. Ekapija N1 Info Insajder Radio 021

Odluka je objavljena u Službenom glasniku i ima za cilj ublažavanje pritiska na proizvođačke cene goriva, koji je pojačan zbog globalnih događaja poput rata na Bliskom istoku i blokade Ormuskog moreuza. Država preuzima deo tereta rasta cena sirove nafte smanjenjem akciza. Blic Telegraf Dnevnik Forbes

Nove maloprodajne cene goriva važe od 13. marta do 20. marta 2026. godine. Litar evrodizela koštaće maksimalno 208 dinara, dok će litar benzina evropremijum BMB biti 186 dinara, što predstavlja povećanje od 5, odnosno 2 dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Ove cene su utvrđene na sastanku u Ministarstvu rudarstva i energetike, gde je istaknuto da je realna cena dizela preko 226 dinara, a benzina skoro 188 dinara. Država je najavila da će nastaviti sa merama za stabilizaciju tržišta. Danas N1 Info RTS Euronews