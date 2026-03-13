Nove cene goriva: U narednih sedam dana skuplji i evrodizel i benzin

U narednih sedam dana litar benzina koštaće 186 dinara, dok će cena evrodizela biti 208 dinara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

U odnosu na prethodnih sedam dana evrodizel je skuplji za pet dinara, a benzin za dva dinara. "Država je donela odluku o smanjenju akciza za 20 odsto i to je tek jedna od mera koje ćemo donositi. Realna cena dizela je preko 226 dinara, a benzina skoro 188 dinara, kada gledamo kotacije i cene na berzama. Država prati situaciju koja je nepredvidiva iz sata u sat. Već smo snizili akcize za 20 odsto i nastavićemo da štitimo građane i privredu, kao što smo to i do sada