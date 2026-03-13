Turskom brodu dozvoljen prolaz kroz Ormuski moreuz

Politika pre 3 sata
Turskom brodu dozvoljen prolaz kroz Ormuski moreuz

Petnaest brodova sa turskim vlasnicima je bilo tamo: dobili smo dozvolu od iranskih vlasti, izjavio je turski ministar saobraćaja Abdulkadir Uraloglu

Turskom brodu koji je čekao blizu Irana dozvoljeno je da prođe kroz Ormuski moreuz nakon što je Teheran odobrio prolaz, izjavio je turski ministar saobraćaja Abdulkadir Uraloglu. „Petnaest brodova sa turskim vlasnicima je bilo tamo: dobili smo dozvolu od iranskih vlasti za jedan od njih, koji je koristio iransku luku, i on je prošaoˮ, rekao je Uraloglu, preneo je Rojters. On je dodao da Ankara nastavlja kontakte sa iranskim zvaničnicima u vezi sa situacijom
Ključne reči

IranRojtersTeheranTurska

