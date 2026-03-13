Od pozorišta do bazena

Budi igra koju želiš da vidiš

Od 13. marta do 8. aprila, u Beogradu, Subotici i Novom Sadu, biće održan 23. Beogradski festival igre, pod sloganom Budi igra koju želiš da vidiš. Na jednom od najznačajnijih evropskih festivala umetničke igre, čija je direktorka Aja Jung, učestvuje ukupno petnaest kompanija iz dvanaest zemalja, sa dvadeset pet novih koreografskih postavki. Iz Štutgarta, Londona, Rima, Beča, Helsinkija, Kvebeka, Buenos Ajresa, Ženeve, Madrida, Atine, Barselone, Arla, Kana i Ređo
