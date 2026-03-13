Godišnjica pada helikoptera, 11 godina sećanja i tuge

Na današnji dan, pre 11 godina, u padu vojnog helikoptera Mi-17 u širem reonu aerodroma „Nikola Tesla“ u Surčinu poginulo je sedmoro ljudi – četvoročlana posada, lekar i anestetičar, kao i beba stara tek pet dana – koji su, te noći, poleteli u složenim meteorološkim uslovima.

Te martovske večeri, helikopter je angažovan kako bi zdravstveno ugroženu bebu iz porodice Ademović Novog Pazara prevezao od Raške do Beograda na lečenje. Mediji su javljali da je sleteo, ali helikoptera na aerodromu nije bilo. Helikopter je pao kod Surčina, na oko kilometar od aerodroma i niko nije preživeo. Te noći poginuli su u transportnom helikopteru Vojske Srbije pilot major Omer Mehić, pilot kapetan Milovan Đukarić, zastavnik Nebojša Drajić, mehaničar letač