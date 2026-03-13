Srednji kurs dinara za evro 117,4137 dinara

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,4137 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,4137 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti neznatno promenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 101,9128 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 5,5 odsto, a od početka godine slabiji za 2,0 odsto.
