Više svetskih gradova značajno smanjilo zagađenje vazduha od 2010, Kina i Evropa prve

Telegraf pre 23 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Devetnaest velikih gradova širom sveta, među kojima su London, San Francisko i Peking, uspelo je da od 2010. godine smanji nivo dva ključna zagađivača vazduha za više od 20 odsto, pokazala je danas nova analiza o kvalitetu vazduha u gotovo 100 urbanih sredina.

Peking i Varšava zauzeli su prvo mesto po smanjenju koncentracije čestica PM2.5, koje su smanjene za više od 45 odsto, dok su Amsterdam i Roterdam zabeležili najveće smanjenje azot-dioksida (NO2), za više od 40 procenata, preneo je Gardijan. Od ukupno 19 gradova koji su ostvarili najveći napredak, devet se nalazi u Kini, dok su ostali u Evropi. San Francisko je jedini grad u Sjedinjenim Američkim Državama koji je smanjio nivo oba zagađivača za više od 20 procenata,
