Tramp rekao "ne" Putinu! Isplivali detalji razgovora o kom bruji svet: Ruski predsednik ponudio plan za kraj rata, Amerika glatko odbila

Putinov predlog mogao bi da omogući uklanjanje iranskih nuklearnih zaliha bez raspoređivanja američkih ili izraelskih kopnenih snaga Putin je tokom razgovora sa Trampom u ponedeljak izneo više ideja za okončanje rata između SAD i Irana Američki predsednik Donald Tramp odbio je tokom telefonskog razgovora ove nedelje ponudu ruskog predsednika Vladimira Putina da se iranski obogaćeni uranijum prebaci u Rusiju kao deo sporazuma o okončanju rata koji Sjedinjene